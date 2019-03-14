張志軍：大陸主導權增強　更有能力促統

張志軍表示，觀察兩岸關係發展，要堅持從歷史發展的大勢去看。 中評社香港3月14日電／全國人大常委會委員、海協會會長張志軍昨日表示，觀察兩岸關係發展，要堅持從歷史發展的大勢去看，要認清大勢、順應大勢，才能作出明智抉擇。張志軍強調，習近平總書記1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會講話中提到“民族復興、國家統一是大勢所趨”，這個“大勢”就是“祖國必須統一，也必然統一”，這源於兩岸同胞同為血濃於水的中國人。



文匯報訊，張志軍昨日在梅地亞中心召開記者招待會，就“一國兩制”在香港的成功實踐對台灣的影響、部分台灣輿論和年輕人擔心“今日香港、明日台灣”等問題，回答了兩岸記者提問。



他稱，兩岸經濟社會融合發展程度不斷深化，這些歷史性成就給兩岸同胞帶來實實在在的利益，為推進祖國和平統一奠定堅實基礎，“這是兩岸關係發展的歷史大勢”，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。



張志軍指出，從根本上說，這一歷史大勢也源於“台灣是中國一部分”，兩岸同屬“一個中國”的歷史和法理事實，源於兩岸同胞都是中國人，以及血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，這也是任何人、任何勢力無法改變的。



此外，從兩岸發展的對比來觀察歷史大勢，他用數據舉例表示，30年前台灣經濟曾佔到大陸經濟總量45%，“今天佔比則不到4.5%。”大陸去年經濟增量6.6%，僅增量就是去年台灣經濟總量兩倍多，且差距呈加速拉大之勢。



張志軍表示，如今大陸社會政治穩定、經濟持續中高速發展、民生福祉不斷改善、國家影響力顯著提升，國際社會堅持“一個中國”格局更加鞏固，“我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心實現民族偉大復興的目標，我們有底氣，底氣就是來自於歷史發展大勢。”



在兩岸關係方面，張志軍強調，大陸主導權日益增強，也更有能力保證兩岸關係沿正確方向發展，更有能力為台灣同胞謀利造福，更有能力推進祖國和平統一的進程。



張志軍引用孫中山名言，“天下大勢、浩浩湯湯，順之者昌、逆之者亡”，指出觀察兩岸關係要堅持從歷史發展大勢去看，認清大勢、順應大勢才能作出明智抉擇，才能踏上人間正道而行穩致遠，若逆歷史大勢，最終會被歷史所拋棄。

