韓訪港獲高規格接待　柯文哲：這也很好啊

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜22日即將訪問香港，並獲高規格接待，無黨籍台北市長柯文哲14日受訪時表示，這也很好啊，差不多吧！高雄市長到香港去拜訪，應該要有這種規格。被問到韓若不選2020，藍營基層可能轉投柯，柯文哲則說，每個人有每個人的講法，但對他來講還是每天做自己的事就好。



韓國瑜即將在22至28日訪問香港、澳門、深圳、廈門，而香港特首鄭月娥可望在22日中午於官邸“禮賓府”與韓國瑜會面，且外傳中聯辦主任王志民也有可能見韓，若王韓會面，將成為香港罕見高規格接待。



柯文哲14日出席2019台北杜鵑花季記者會後，接受媒體記者訪問時，被問到怎麼看香港以最高規格接待韓國瑜？柯文哲表示，這也很好啊，差不多吧，這個大概高雄市長到香港去拜訪，差不多就是這個規格，應該要有啊。媒體追問如果柯文哲去訪問香港，也會獲得這種規格的接待嗎？柯文哲說，如果是有特別連絡的話，這都要特別聯絡。



被問到國民黨籍台北市議員王欣儀稱，若韓國瑜不選2020，國民黨基層可能會改投柯文哲，柯文哲說，他最近有拜訪媒體老闆，發現他們對從現在到明年投票前一整年的節目都非常有把握，因為每天討論這個就確保晚上政論節目就會有人看了，這個就是這樣，每個人有每個人的講法，但對他來講還是每天做自己的事就好。