出席通車典禮　韓國瑜：最好白色情人節禮物

韓國瑜出席青海陸橋平面化通車典禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）高雄市進行12年的鐵路地下化工程於去年底完工，市府也開始移除跨越鐵道的陸橋，中國國民黨高雄市長韓國瑜今天出席第一座青海陸橋平面化通車典禮，對於拆除進度提前及提早通車感到很滿意，肯定工務局劍及履及的行動，也說“這是最好的白色情人節禮物”。



高雄市鐵路地下化去年底通車後，市府計劃在半年內拆除功成身退的橋梁，包括青海陸橋、青年鋼便橋、自立陸橋、自強陸橋、大順陸橋、維新陸橋等6座，恢復成為平面道路。而跨越鐵道連接內惟及美術館地區的青海陸橋率先被拆除，2月16日開拆經過27天後，今日正式通車。



韓國瑜上午11點也趕到現場出席青海陸橋平面化通車典禮，同黨的市議員陳美雅、蔡金晏及當地里長等人陪同，在眾多民眾到場圍觀下完成剪綵儀式。韓國瑜表示，鐵路地下化後跨越鐵道的青海陸橋功成身退，並指示工務局重視平面化後的道路品質，期盼提供市民平坦、安全的道路。



工務局表示，青海路目前完成第一階段15公尺平面道路並開放通行，接續將再辦理道路排水設施更新、馬卡道路至美術南二路間兩側人行道拓寬等道路工程，並種植雙排行道樹，營造綠蔭道路意象，改善以往橋下陰暗空間，提供市民煥然一新的景觀，提升整體居住品質。