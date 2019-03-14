人民幣對美元匯率中間價上調105個基點

中評社香港3月14日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，14日人民幣對美元匯率中間價報6.7009，較前一交易日上調105個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2019年3月14日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.7009元，1歐元對人民幣7.5924元，100日元對人民幣6.0237元，1港元對人民幣0.85366元，1英鎊對人民幣8.9058元，1澳大利亞元對人民幣4.7472元，1新西蘭元對人民幣4.5945元，1新加坡元對人民幣4.9519元，1瑞士法郎對人民幣6.6777元，1加拿大元對人民幣5.0399元，人民幣1元對0.60978馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.7588俄羅斯盧布，人民幣1元對2.1536南非蘭特，人民幣1元對168.82韓元，人民幣1元對0.54840阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.55995沙特裡亞爾，人民幣1元對41.4448匈牙利福林，人民幣1元對0.56652波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9830丹麥克朗，人民幣1元對1.3870瑞典克朗，人民幣1元對1.2782挪威克朗，人民幣1元對0.81533土耳其裡拉，人民幣1元對2.8804墨西哥比索，人民幣1元對4.7176泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.7114。