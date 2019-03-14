美國共和黨議員醞釀修訂《全國緊急狀態法》

中評社北京3月14日電／ 美國國會5名共和黨籍參議員12日與副總統邁克·彭斯在國會山舉行閉門午餐會，就限制總統單方面宣布“國家緊急狀態”的權力謀求共識。



國會共和黨人希望修訂法律、限制總統行使權力，作為就“國家緊急狀態”事宜投票支持白宮的條件。



【密談立法】



美國總統唐納德·特朗普上月依據1976年生效的《全國緊急狀態法》頒布南部邊境“國家緊急狀態”行政令，以便為修建美國和墨西哥邊境“隔離墻”籌集資金。



一份宣布緊急狀態令無效的決議案先前在民主黨人把持的國會眾議院獲通過，定於14日在參議院表決。



多名消息人士告訴美聯社和《華盛頓郵報》，主動邀請彭斯參與磋商的猶他州共和黨籍參議員邁克·李等人希望修訂《全國緊急狀態法》，把總統今後宣布“國家緊急狀態”的部分權力讓渡給國會。《全國緊急狀態法》沒有界定“緊急狀態”的含義，給總統較大裁量權。



邁克·李12日晚公布他起草的法案，建議為總統宣布的“國家緊急狀態”設定30天有效期。除非國會兩院經表決同意延長期限，“國家緊急狀態”到期後自動失效。



如果特朗普同意修訂這部法律，更多共和黨籍參議員可能在14日表決中站在白宮一邊。



彭斯在午餐會上呼籲參議員們14日投票支持特朗普，同時希望把“國家緊急狀態”期限延伸為30個議會工作日。



【避免對峙】



北卡羅來納州共和黨籍參議員湯姆·蒂利斯出席午餐會。他和其他3名共和黨籍參議員先前公開“反水”，宣稱支持認定緊急狀態令無效。鑒於共和黨人占據參議院100個議席中的53席，47名民主黨籍參議員加上這4人就可確保決議案在參議院獲通過。



不過，蒂利斯12日暗示，如果特朗普有意接受對動用“國家緊急狀態”權力的限制，他可能投票支持總統。



即便國會認定緊急狀態令無效，特朗普可以否決國會決議案，但這會形成白宮與共和黨人把持的參議院對峙。推翻總統否決權須經國會兩院三分之二以上議員同意。



據報道，邁克·李的法案定於本月晚些時候接受審議，不會影響現階段的“國家緊急狀態”。



一些共和黨人對特朗普宣布“國家緊急狀態”有顧慮，部分原因是擔憂繼任總統、特別是民主黨籍總統今後應對府院爭端時動輒啟動“國家緊急狀態”。



按照美聯社的說法，美國國會先前從來沒有認定總統緊急狀態令無效。目前最有希望推翻緊急狀態令的是民主黨籍州政府司法部長和環境保護組織等多方發起的訴訟。



（來源：新華網）