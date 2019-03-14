英國宣布“無協議脫歐”關稅和英愛邊界安排

中評社北京3月14日電／英國政府13日宣布，如果英國在無法與歐洲聯盟達成協議的情況下脫離歐盟，將臨時性取消87%的進口關稅，且不會立即恢復“硬邊界”。



“硬邊界”指在英國北愛爾蘭地區與歐盟國家愛爾蘭間重新設置實體海關和邊防檢查設施。英國原定本月29日正式“脫歐”，英議會下院定於13日晚些時候表決是否同意“無協議脫歐”。



根據至多持續12個月的臨時關稅計劃，依價格估算，大約87%的進口產品有望免稅進入英國，比現有80%的免稅水平有所提高。



英國國際貿易部分管貿易政策的國務大臣喬治·霍林伯裡說，如果“無協議脫歐”，政府“將把大部分進口關稅降為零，只在最敏感領域保留關稅”。



路透社報道，大約82%的歐盟產品將免繳進口關稅，而現在英國對歐盟產品全免關稅。92%從世界其他地區進口的產品將免繳關稅，大幅高於現有56%的免稅水平。



另據法新社報道，大部分牛、羊、豬肉類產品和禽類產品以及部分乳製品的進口關稅將獲減免，但不會全部取消。在汽車領域，依賴歐盟供應鏈的汽車製造商從歐盟進口汽車零部件時不用額外繳納關稅，但進口整車需繳關稅。



新關稅計劃不適用於已經與英國簽署自由貿易協定的國家和地區以及大約70個獲得優先進入英國市場優惠的發展中國家。新關稅計劃同樣不適用於跨越英愛邊界的進口產品。



英國政府同時宣布，“無協議脫歐”時不會恢復“硬邊界”，強調這是臨時性且單方面舉措。英政府承認，不設“硬邊界”可能導致部分產品未經監管流入英國，成為一些人不當牟利的手段。英政府將盡快與歐盟委員會和愛爾蘭政府磋商避免“硬邊界”的長期措施。



英國北愛爾蘭事務大臣卡倫·布拉德利當天發表聲明說，新舉措針對“北愛爾蘭地區的獨特情況”，“只能是臨時、短期”舉措。



路透社分析，削減進口關稅有望緩解物價突然上漲對英國消費者的衝擊，但可能讓英國製造商遭遇更廉價進口產品的競爭。低關稅乃至零關稅還可能導致英國今後談判貿易協定時要價空間縮小。



（來源：新華網）