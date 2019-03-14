俄稱美在國際軍火市場地位下降

中評社北京3月14日電／ 近日，據俄羅斯衛星通訊社報道，俄外交部防擴散和軍控問題司司長弗拉基米爾·葉爾馬科夫在德國柏林出席會議時表示，美國企圖破壞土耳其採購俄羅斯S－400防空導彈系統的計劃，表明其在國際軍火市場地位下降。



葉爾馬科夫稱，俄方正按計劃履行有關向土方供應S－400防空導彈系統的合同，該合同有望今年年底前執行完畢，美國多次肆無忌憚地向土耳其施壓逼其放棄這筆交易，不過是妄圖採用政治手段打擊俄羅斯在全球軍火市場中的地位，美方在國際軍火市場地位下降之勢不言而喻。



前段時間，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所公布2018年世界十大軍火出口國家名單。資料顯示，2018年全球銷售武器及提供軍事服務的總額達到3995億美元（約合2.68萬億元人民幣），比去年略有增長。根據名單排名，美國依然排在2018年世界十大軍火出口國家首位，俄羅斯緊隨美國其後，頗有與美國“分庭抗禮”之勢。



不過，美國要想維持軍火市場的主導地位，可能越來越難。對此，美國政府似乎已意識到這一問題，為扭轉局面，美國可謂煞費苦心，不惜解禁原有的諸多武器出口限制，並“發動”政府官員充當軍火推銷員。



去年，美國政府在放寬武器出口限制領域動作頻頻。一是授權美國軍工企業以直接商業銷售的方式，與外國政府進行有關常規武器出口的談判。二是鼓勵外交系統特別是駐外使館人員與外國軍火商主動接洽，當好軍火推銷員。三是放寬武器出口審查限制。四是簡化武器出口審批程序。美國政府這一系列的政策，其實都是為軍火市場上的“訂單”服務。



外表風光無限的美國，究竟經歷了什麼，導致自己國際軍火市場老大的地位不再穩固？



首先，武器進出口很大程度上是國際政治的體現。美國作為超級大國，領導北約這一全球最大的軍事聯盟體系，其在國際上說一不二的地位，引來許多國家爭相追隨，甘當“跟班小弟”，不惜重金購買美國的武器裝備，頗有交“保護費”的味道，這也是美國在世界武器出口市場上多年占據榜首的重要原因。但隨著特朗普總統多次強調“美國優先”戰略，一些昔日盟友和“小弟”接連受到美國的制裁和恫嚇，一些國家開始重新認識和美國的關係，在軍事上開始有所保留。比如法國和德國均拒絕引進美國的F－35戰機，自主研發新一代戰機。