美軍高層高調反對從阿撤軍

中評社北京3月14日電／ 近期，阿富汗局勢再現和平曙光，美國總統特朗普大力推動與塔利班和談，並表態將從阿富汗撤軍。美國軍方高層卻高調表態稱，“阿富汗當前政治形勢不容許美國撤軍”。



軍方公然“唱反調”



3月7日，美軍中央司令部司令約瑟夫·沃特爾在美國國會作證時就阿富汗問題表態稱：“我認為最佳軍事建議是，我們應該基於政治進程做出決定，阿富汗當前政治形勢不容許美國撤軍。”



沃特爾解釋稱，美國在阿富汗問題上取得勝利應有兩大標誌，一是阿富汗政府與塔利班通過和談達成政治協定；二是美國的國家利益得到捍衛，確保阿富汗不再成為對美發動恐怖襲擊的基地。沃特爾暗示，美國當前並未實現上述兩大目標，因此駐阿美軍不能撤離。沃特爾警告稱，如果駐阿美軍撤離，俄羅斯極有可能乘虛而入，“我們（美軍）從阿富汗撤離會給他們（俄羅斯）填補真空的機會，他們必將增加（在阿富汗的）影響力，同時處於更有利的位置”。



沃特爾此番表態與特朗普政府在阿富汗問題上的做法大相徑庭。在競選期間，特朗普便表示希望美軍從阿富汗撤離，稱對阿富汗“沒有勝利的戰爭感到厭倦”。自2018年7月以來，特朗普改變前任奧巴馬政府不與阿富汗塔利班直接談判的立場，授權美國阿富汗和解事務特使扎爾梅·哈利勒扎德等人，先後與塔利班舉行6次和談。2018年12月20日，多家美國主流媒體報道稱，特朗普決定未來數月內從阿富汗撤出7000名士兵（即當前駐阿美軍的一半）。



今年以來，阿富汗局勢趨於緩和，1月在卡塔爾多哈舉行的第5次和談取得“重大進展”，據稱雙方代表簽署和平協議草案，駐阿外國軍隊將在未來18個月內撤出。2月5日，特朗普在美國國會發表國情咨文時表示，將減少美國在阿富汗的軍事存在，並持續推進同塔利班的和談。《紐約時報》3月1日報道稱，根據美國與塔利班達成的協議，所有駐阿美軍將在未來3至5年內撤出阿富汗，2001年以來部署到阿富汗的其他國際部隊也將同時離開。



撤留問題引爭論



沃特爾的此番表態，凸顯了美國軍方與特朗普政府在阿富汗問題上的矛盾。



美國軍方認為，阿富汗問題的優先解決之道是增加駐阿美軍，執行“先勝後談”戰略，即美國在阿富汗增加相當力量的反恐部隊，協助阿富汗安全部隊取得對塔利班的實質性勝利，提升阿富汗政府公信力，遏制巴基斯坦對塔利班的支持，最終促成阿富汗政府與塔利班的和談。這一戰略在2017年時一度得到特朗普政府的認可。當年8月，特朗普發表阿富汗新戰略演講，宣布將增加駐阿美軍人數，並在阿富汗戰略中賦予美軍更大的權限。2018年初，沃特爾宣布，駐阿美軍將“聚焦進攻行動”，在2018年“迅速為阿富汗軍隊贏得主動”。當年11月，美軍參謀長聯席會議主席鄧福德承認，“一年前阿富汗戰場陷入僵局，目前仍然沒有變化，塔利班並未在戰場上走向失敗”，宣告“先勝後談”戰略徹底失敗。



“先勝後談”不成，美國軍方轉而尋求保留駐阿美軍，執行“持久戰”戰略，即美國不尋求在外交或軍事上立刻採取強硬行動，而是保留適當規模的駐阿美軍，有條不紊地推進阿富汗戰略，協助阿富汗政府打擊塔利班，直至恐怖主義威脅徹底消除。“持久戰”戰略在美國國內不乏支持者，曾任駐阿富汗大使的瑞恩·克洛克指出，同塔利班進行談判是“投降主義”。美國國會參議院今年1月也通過修正案，反對特朗普的撤軍計劃。



不過，軍方的態度顯然無法代表美國的民意。根據最新民調，61%的美國民眾支持美國從阿富汗撤軍。美國政府和學界部分人士也認為，美國出兵阿富汗的戰略目的已經達到，他們引述美國國防部2018年6月的一份報告稱，“本·拉登被擊斃，‘基地’組織遭受重創，殘餘骨幹力量目前疲於自保”。



盡早脫身為上策



展望未來，駐阿美軍很難在解決阿富汗問題上發揮決定性作用，盡早撤離才是“最佳軍事建議”。



一方面，駐阿美軍如果留下，很有可能成為“雞肋”。首先，勝利遙遙無期。雖然自2005年以來，歷任駐阿美軍司令幾乎都對阿富汗戰局持樂觀態度，但正如丹尼爾·戴維斯中校在《阿富汗戰爭評估報告》中所言：“我們的高強度軍事行動並未像軍方高層所說的那樣削弱了暴亂威脅。隨著軍事行動強度的減弱，我們未來的行動很可能以失敗告終。”其次，重建難有作為。阿富汗政府內部一盤散沙，腐敗問題蔓延，阿富汗軍隊作戰能力依舊孱弱，控局能力嚴重不足。



另一方面，駐阿美軍如果盡早撤離，結果或將可以接受。從當前情況看，由於談判的主動權在阿富汗塔利班手中，且美國、俄羅斯等國均拒絕將阿富汗政府和美國的北約盟友納入談判進程，和談在短期內取得各方認可成果的可能性不大。即便如此，在內外因素的交織影響下，美軍全部或部分撤離阿富汗已是大勢所趨，阿富汗塔利班也很有可能“卷土重來”。但上述情況並不意味著美國撤軍將導致“災難性後果”，因為撤軍一方面會讓美國在經濟上擺脫一個“吞金獸”，另一方面也可讓美國在反恐戰爭方面劃上一個相對圓滿的句號。畢竟，美國人當前恐襲身亡的幾率“比浴缸溺水或野鹿襲擊身亡的幾率還低”。



總之，美軍當前最應該反思的不是如何保留在阿軍事存在，而是通過戰爭根除恐怖主義的可行性。正如《紐約時報》所評論的那樣：“恐怖主義沒有邊界，我們可以在特定情況下遏制恐怖主義，但無法堂而皇之地將其終結。”



（來源：人民網）