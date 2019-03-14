新疆逾40億元資金投向農村人居環境整治

中評社香港3月14日電／改善農村人居環境，是實施鄉村振興的重要內容。過去一年，新疆各級財政投入農村人居環境整治工作資金41.96億元，比2017年增長近1倍。



新華社報道，根據《自治區農村人居環境整治三年行動實施方案》，從2018年起，新疆用三年時間開展農村人居環境整治工作，力爭到2020年，實現全區農村人居環境明顯改善。



據自治區財政廳介紹，新疆2018年圍繞農村廁所革命、庭院整治、居住環境改善、污水排放整治、垃圾治理和村莊整治等，充分用好農村環境整治、農村廁所革命、農村生活垃圾治理、農村污水治理、廢舊包裝物和地膜回收、美麗鄉村建設試點等資金支持農村人居環境整治工作。



與此同時，新疆各地還積極拓寬籌集資金渠道，積極引導社會資本參與農村人居環境整治項目建設。



2018年，自治區納入財政部綜合信息平台管理庫的農村人居環境整治項目共計26個，投資總額90.69億元。



多方支持之下，美麗宜居鄉村如今在天山南北越來越多。和田地區墨玉縣安居富民房統一安裝水衝式廁所；在昌吉回族自治州呼圖壁縣園戶村鎮，農村各巷道交叉點均擺放了船式垃圾箱，村鎮還購置了垃圾車、灑水車等清潔機械；在博爾塔拉蒙古自治州博樂市，6個鄉鎮污水處理廠相繼建成投入使用，經過10多道工序，污水變得清澈無異味。



今年，新疆農村人居環境整治工作將從典型示範總體轉向面上推開。全區將開展萬村整治工作，重點抓好廁所清潔、庭院整治、居住環境整治等六件事，做到村容村貌乾淨整齊；抓好千村示範，選擇1000個基礎條件較好、有一定代表性的行政村，打造一批較高標準的美麗宜居鄉村；打造宜居宜游宜業的農民幸福家園和城市居民休閑樂園，建設一批“四美兩園”美麗鄉村試點。