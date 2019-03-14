許崑源：與廣東佛山市合作互利一起發大財

佛山市政協主席熊志翔（左）會見國民黨高雄市議會議長許崑源（右）。（照片：高雄市議會提供） 中評社高雄3月14日電（記者 高易伸）高雄市議會廣東友好參訪團與佛山市建立友好密切情誼，佛山市政協主席熊志翔允諾今年將規劃以“高雄進出”參訪台灣，並研議可具體落實的項目，展開與高雄的合作關係。國民黨高雄市議會議長許崑源則強調，兩岸城市應合作互利，一起發大財。



高雄市議會與佛山市維持深厚關係，副議長陸淑美過去擔任原高雄縣議會副議長時，即與佛山簽訂合作協定。許崑源今日與佛山市政協主席熊志翔會談時，熊表示，當年所簽訂的協定持續有效。



目前佛山約有1800多家台商，許崑源特向熊志翔致謝，感謝佛山市對台商的照顧，讓台商在佛山茁壯成長；熊則肯定台商對佛山的產經貢獻，並建議高雄與佛山加強連繫，搭建更好的交流平台。



許崑源說，韓國瑜當選高雄市長後已有重大改變，百業興旺、城市氣氛非常好且飯店訂房熱絡，市民也展現強烈拼經濟的期盼，他一定會向韓市長建議加強二市互動與交流。



許崑源希望佛山市政府與人民能以“南進南出”的方式造訪高雄；對此提議熊志翔也立即以行動表示，將規劃參訪台灣行程，允諾以高雄進高雄出方式率先響應“南進南出”。



高雄市議會廣東友好訪問團同時參觀由擔任市府二岸工作小組委員黃良華所創辦的冠華小學及幼兒園，冠華小學辦學績效優異，成為佛山最優質的學校，連續十三年奪取升學率第一名的佳績，受到家長及學生的肯定。



議會參訪團訪問大陸珠海、佛山、廣東、深圳七天六夜，預計3月17日返回高雄。