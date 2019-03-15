朱松嶺：蔡反制台灣方案　操弄選舉

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺（中評社圖片） 中評社北京3月15日電（記者 海涵）習近平總書記在1月2日召開的《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出探索“兩制”台灣方案，當日下午，蔡英文便強硬表態稱，台灣“始終未接受九二共識，也絕不會接受一國兩制”。時隔兩個月之後，在兩會即將進入尾聲之際，蔡英文再度出招。11日下午，蔡英文召開國安”高層會議提出反制“一國兩制台灣方案”指導綱領，就兩岸、外交、經濟、民主法制等各層面聽取相關部門報告，並進行討論。會後提出因應及反制“一國兩制台灣方案”指導綱領，作為“國安”團隊與行政部門的行動準則。



蔡英文緣何此時提出反制“一國兩制台灣方案”指導綱領？北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺日前接受中評社採訪時指出，蔡英文提出反制“一國兩制台灣方案”指導綱領，這明顯是為了挽回支持率、操弄選舉、動員選民而採取的政治操作。



首先，蔡英文這番政治操作是為了3月16日的“立委”補選和2020年的“二合一”選舉而為的政治操作。朱松嶺說，現在距離2020年“二合一”選舉還有不到一年時間，但是民進黨至今還沒有走出2018年“九合一”選舉慘敗的陰影，急需政治操作走出谷底，凝聚人心。尤其是，本周六的“立委”補選，按照賴清德的說法，民進黨“只剩最後一口氣”了，民進黨已經到了不能再輸的地步了。因此，從蔡英文端出的這個所謂指導綱領的完整性、系統性看，應該是早有籌劃、有備而來。這個時間段端出來，很明顯，選舉就是蔡英文這番政治操作最核心的考量。



第二，習總書記“1·2重要講話”發表之後，在祖國大陸和港澳地區，在台灣島內，在國際社會都引起了強烈反響和積極呼應，要求兩岸政治協商的氛圍日漸熱絡。“但是，民進黨還死抱著‘台獨黨綱’，不認同‘九二共識’，兩岸政治協商沒它什麼事，也不可能有什麼成績。”朱松嶺說，眼見國民黨、新黨等政黨通過“九二共識”、政治協商的主動呼應掌握了兩岸華語主導權，眼見這些政黨、團體和人士的支持熱度不斷提高，民進黨看在眼裡，急在心裡。這一政治操作本身就是民進黨利用手中掌握的公權力，公器私用，進行逆勢操作、選舉動員的手法。民進黨久已為之，不足為怪。

