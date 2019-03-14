蔡、韓出訪別苗頭？韓國瑜：各有各的需要

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜本月22日起訪問港澳深廈，不過蔡英文也提早一天於21日出訪南太平洋三邦交國帛琉、諾魯、馬紹爾群島。韓國瑜今天受訪被問及此事時表示，“蔡拚外交，自己拚外銷，各有各的需要吧！”至於會不會跟香港特首林鄭月娥見面，韓國瑜依然口風很緊，完全不透漏。



蔡英文預計3月21日出訪南太平洋三邦交國帛琉、諾魯、馬紹爾群島，力拼外交。而韓國瑜也將於3月22日訪問大陸，7天陸續到香港、澳門、深圳、廈門拿外銷訂單以及進行城市、青年交流。且蔡跟韓剛好都是28日同天返台。



韓國瑜今天上午出席青海陸橋平面化通車典禮，媒體趁機詢問蔡英文提早一天出訪，韓認不認為有互別苗頭意味？韓國瑜則表示“各有各的需要吧？”韓說，她（指蔡英文）可能拚外交，對自己來講是拚外銷，最主要趕快把高雄東西賣出去，讓農漁民各個所有相關行業過好日子，賺到更多的錢，這是主要目的。



韓國瑜提到，訪問大陸的行程大致上都安排好了，我們就照著主辦單位的接待，一站一站的去拜訪，我們很有信心可以簽到數張訂單，而且不只水果方面，甚至還會跨足其他領域，到時候就會見到。



由於外傳香港特首林鄭月娥22日中午將在官邸“禮賓府”接見韓國瑜一行人，且採最高規格接待，因此媒體也追問是否會跟香港特首見面。



韓國瑜表示，所有的安排，我們一定要尊重在地，如果在高雄宣布太多，到時候沒有達成，或者計劃又改變的話，好像變成我們在這邊吹牛一樣，沒有意思了，我們尊重所有接待單位的安排。