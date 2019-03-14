與僑界餐敘票券漲到二千美元　韓國瑜不認同

韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜確定將於4月10日到18日出訪美國，不過傳出跟僑界餐敘的飯店餐券價格飆漲到美金2千元（折合新台幣61800元）。韓國瑜今天受訪表示，主辦單位考量維安在飯店舉辦，尊重對方。韓更喊話“希望跟高雄一樣，一碗滷肉飯一瓶礦泉水，與僑界朋友席地聊天。”希望餐券降低價格，不希望變成奢華之行。



韓國瑜4月訪美行程將拜訪波士頓、洛杉磯及矽谷，為高雄招商引資，並參訪哈佛與史丹佛大學分享擔任高雄市長的經驗及城市願景，屆時也會與僑界餐敘。但根據媒體報道，命理師詹惟中近日受華僑之邀赴美演講，在當地也感受到韓流轟動，還聽說韓國瑜餐會門票一票難求，黃牛喊到一張要價台幣6萬元。



韓國瑜今天上午出席青海陸橋平面化通車典禮，他會後接受聯訪時，媒體問及下月訪美，將與僑胞聚餐的餐券價格，現在已經飆漲到每張2千塊美元？韓國瑜表示，已透過副市長葉匡時向美國接待單位反映，一切回歸最儉樸，最好就像高雄一樣，一碗滷肉飯加一瓶礦泉水，大家坐在地上好好聊聊天。



韓國瑜說，但是為了安全問題，接待單位可能希望在飯店裡面，為了維安還是要尊重對方，如果接待價格太高，也希望降低價格，不要變成奢華之行，希望能夠跟僑胞聊聊天，交換意見。



此外，針對韓國瑜日前受邀上電台接受黃光芹訪問，雙方針對“市長做好做滿”的議題討論，造成外界解讀錯誤，後續引發黃光芹遭韓粉騷擾，甚至威脅到小孩安全，黃也前往警局報案。



韓國瑜表示，呼籲所有支持自己的朋友，務必要理性，黃光芹去報警，這是非常明智的作法，在網路上用激烈的言詞，或者傷害對方的家人，本來就應該報警，我想過一段時間，等她情緒較穩定之後，會再跟她聯絡。