蔡英文提“一國兩制”反制方案被評：不得人心

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣（圖片來源：海峽之聲網） 中評社北京3月14日電／11日，蔡英文當局召開會議，提出反制“一國兩制”台灣方案。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣接受記者採訪時表示，蔡英文此舉目的在於抗拒統一，充斥著選舉考量和政治算計，進而為兩岸和平統一進程製造障礙。



再提“維持現狀”毫無說服力



蔡英文在講話中宣稱，台當局目前的兩岸政策主張是維持現狀，並闡述其“台獨”立場。李振廣認為，蔡英文上台後，拒絕承認“九二共識”，兩岸官方聯繫溝通機制停擺，打破了兩岸現狀。如今蔡英文重提維持兩岸關係現狀，實際上是在打悲情牌，把責任推給大陸。



李振廣指出，一段時期以來，蔡英文當局出台措施限制兩岸人員交流，給兩岸關係發展製造障礙。而大陸則一心一意為兩岸關係好，實實在在為兩岸民眾謀福祉。蔡英文所謂“維持現狀”的說辭毫無說服力，台灣老百姓也不會相信這種說法。



沒有籌碼，拿所謂的“民主”當救命稻草



蔡英文在講話中多次提及“民主”一詞，對此，李振廣分析，大陸全力推動兩岸關係和平統一進程的情勢下，蔡英文手裡已經沒有任何籌碼，想把所謂的“民主”作為救命稻草，用這個口號來忽悠民眾來對抗統一。



李振廣說，一個社會的發展重要的是民生，關鍵在於能不能給人民帶來幸福。蔡英文處理不好民生問題，刻意挑起兩岸對立，以所謂的“民主”為幌子，最終失去民心，“九合一”選舉遭遇慘敗；勝選的高雄市長韓國瑜，從關心民生和經濟入手，把自己當成一個菜農，打著“貨賣得出去，人走得進來，高雄發大財”的口號，贏得了民意。



政治算計不得人心，兩岸民主協商才是出路



距離2020年台灣地區領導人選舉還有不到一年的時間。李振廣預測，今年下半年，民進黨會繼續妖魔化“一國兩制”台灣方案，對大陸對台政策進行污名化，進而恐嚇台灣老百姓，從中撈取選舉利益。



李振廣分析，蔡英文當局提出反制“兩制”台灣方案，就是擔心兩岸同胞越走越近，她只有在兩岸交流上做文章，包括修改所謂的“兩岸關係條例”等。



“民進黨這叫困獸猶鬥，但台灣老百姓心裡有杆秤，兩岸交流到底好不好？看看‘九合一’選舉南台灣民眾的答案就知道了。”李振廣說，“路只有一條，就是浪子回頭，承認‘九二共識’，進行兩岸民主協商，共同商討兩岸關係和平發展的制度化安排，我覺得這是她的出路。”



（來源：海峽之聲網）