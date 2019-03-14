韓參選2020？李佳芬：不要再跟我談這話題

李佳芬出席高雄市“觀光局”在愛河之心舉辦的“十個婚紗美拍景點活動”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜妻子李佳芬今天上午出席高雄市“觀光局”“十個婚紗美拍景點”活動，再度被媒體追問韓國瑜是否選2020的事，李佳芬則表示“這個事情根本不應該是談論的重點，他（韓國瑜）現在有很多事情要做，要趕快拼經濟。記者再追問會不支持參選，她說，”不要再跟我談這個話題了。



針對媒體詢問有藍營的市議員希望韓國瑜能夠參選2020“總統”？李佳芬表示，“自己覺得這個根本不應該在高雄成為談論的重點，他現在當選還不到三個月，好多事情要做。”李佳芬接著說，“很多時候，我們在外面都在幫忙跑，因為高雄市政很缺錢”，不過記者追問會支持韓市長選“總統”嗎？李佳芬說“吼，不要再跟我談這個話題了，我覺得這個話題實在是……。”對這個話題並沒有繼續回答下去。



另外，對於韓國瑜日前受邀上電台接受黃光芹訪問，雙方針對“市長做好做滿”的議題討論，造成外界解讀錯誤，後續引發黃光芹遭韓粉騷擾，甚至威脅到小孩安全。李佳芬也呼籲韓粉要理性，並期待警方趕快把放話者找出來。



李佳芬表示，“覺得不要這樣用字不堪，我們都是當母親的人，絕對沒有辦法忍受別人這樣子講到自己的小孩，在這邊還是要拜託支持市長的所有的好朋友，我們在網路上的留言，要注意使用的文字。”