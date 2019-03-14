楊毅周：台灣當局一意孤行　終將被民眾拋棄

圖為台聯界別分組會（圖片來源：海峽之聲網） 中評社北京3月14日電／針對台灣當局11日開會提出反制“一國兩制”台灣方案，3月12日，全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周直言，台灣當局一意孤行，終將被民眾拋棄。他表示，大陸仍會一心一意為兩岸民眾謀福祉。



“大陸是台灣最大的貿易順差來源地，2018年已經達到1289.51億美元。”楊毅周用一組數據說明台灣與大陸緊密的聯繫。作為全國台聯副會長，楊毅周一直與台胞廣泛交流，並通過全國台聯這個平台為台胞謀求福祉。他表示，雖然台灣當局不斷給兩岸關係製造障礙，給兩岸交流合作製造麻煩，但兩岸民間的交流卻更加頻繁和密切，這就是台灣民意的真實表達。“事實證明，台灣同胞的利益來自於大陸，兩岸的融合發展符合兩岸同胞的利益。我相信台灣民眾的眼睛是雪亮的，他們心裡都有一杆秤。”



據相關數據統計，2018年，由於台當局在兩岸關係上“開倒車”，台灣地區直接到大陸投資總量進一步縮減，且幅度不斷加大。另一方面，台資企業和台灣民眾越來越看重大陸市場，因此經第三地來大陸的投資始終保持增長態勢。



台灣民眾廣泛交流合作的需求讓楊毅周有了更多動力開展日後的工作。他說：“兩岸的事情要兩岸商量著做才行，如果是剃頭擔子一頭熱，我們也做不成。所以，我覺得台灣民眾對台灣當局這種損害台胞利益的做法是不贊同的，他們也非常清楚自己該走什麼樣的路。”



楊毅周表示，台灣當局以“民主”為幌子，卻從未將民眾訴求放在首位。據台灣交通部門調查顯示，2018年1－10月，赴大陸短期停留的台灣民眾超352萬人次，比2017年增長6.85%。另，台灣《遠見雜誌》2018年3月公布的民調，在回答 “如果有機會，您願不願意去大陸發展，包括投資、工作或求學？”時，18－29歲的台灣青年，59.6%選擇：“願意”。在回答“會因惠台新政而增加赴大陸發展意願”時，18－29歲的台灣青年也最為積極，61.6%選擇“願意”。



楊毅周認為，台灣當局罔顧台灣青年想到大陸發展的強烈願望、罔顧日益增長的台灣民眾“登陸”的事實，為了政黨私利一意孤行，終將被台灣民眾所拋棄。他說；“我不認為台灣當局這樣做會得到台灣老百姓的支持，也不可能長時間堅持下去。他們遲早會被台灣的民眾拋棄，會被歷史的潮流所拋棄。2018年的‘九合一’選舉就是一個很好的例子。”



對於台灣當局提出從七個方面“反制”大陸，楊毅周並不意外。他說：“蔡英文當局是要在‘台獨’的路上走到黑，他們一定會對我們推動和平統一的事業進行阻撓破壞。他們提出的這些一直都在做，只是這次拼凑成一個東西。你仔細一看，就發現這所謂的‘七條’都上不了台面。”



楊毅周表示，即使台灣當局挑釁，大陸仍會一心一意為兩岸民眾謀福祉，“只要對兩岸同胞有利的事，只要對中華民族的偉大復興有利事，只要對祖國統一有利的事，我們都會努力去做。”



對於2019年的工作計劃，楊毅周也坦言，全國台聯2019年將到台資企業開展調研、舉辦台灣大學生夏令營活動、還將持續關注“31條惠台措施”的落地。他表示，“我們一心一意為兩岸民眾謀幸福的初衷不會改變。”



（來源：海峽之聲網）