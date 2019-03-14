蔡英文反制“一國兩制”？陳桂清：背離民意

中國社科院台灣研究所陳桂清副研究員 （來源：海峽之聲網） 中評社北京3月14日電／針對蔡英文近日召開會議提出反制“一國兩制”台灣方案，中國社科院台灣研究所陳桂清副研究員12日接受記者採訪時指出，蔡英文意在通過打兩岸牌來撈取政治利益，與台灣主流民意背道而馳，蔡英文當局將迎來更大的民意海嘯。



打兩岸牌，撈取政治利益



習總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話時指出，探索“兩制”方案，豐富和平統一實踐；李克強總理在政府工作報告中強調，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程；國台辦主任劉結一在全國兩會“部長通道”表示，兩岸關係必將朝著祖國統一的方向邁進。



陳桂清指出，蔡英文公然提出反制“一國兩制”台灣方案，一方面，台灣當局感受到了大陸推進統一的決心，看到“維持現狀”這個口號難以繼續欺騙台灣民眾。另一方面，蔡英文把所謂“反制”大陸措施公之於眾，目的就是為了選舉，打兩岸牌，挑釁大陸，極力掩蓋其內部施政捉襟見肘的現狀。



“反中”思維作祟，兩岸關係更加複雜嚴峻



自去年底“九合一”選舉後，已有多位藍營縣市長來大陸交流。台中市長盧秀燕1月28日訪問香港，見證了台中市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書。3月4日，高雄市長韓國瑜宣布，本月22日至28日訪問香港、澳門、深圳與廈門，爭取更多的“貨出去、人進來”。



“兩岸城市交流蓬勃發展的同時，蔡英文當局卻公然將兩岸城市交流扭曲為所謂的政治性採購。蔡當局這種思維之下，兩岸對抗的氛圍會被強化，實質性交流可能會受到阻礙。”陳桂清進一步指出，蔡英文提出七個方面“反制”大陸的措施，這預示著蔡英文餘下的任期很可能繼續“反中”到底，兩岸關係會更加複雜嚴峻。



背離民意，蔡當局將迎來更大的民意海嘯



2018年台灣地區地方公職人員“九合一”選舉，民進黨慘敗。在綠營鐵票倉高雄市，國民黨候選人韓國瑜一舉逆襲，打破民進黨在高雄長達20年執政的歷史。“蔡英文當局對抗大陸的行為跟台灣主流民意背道而馳，台灣民眾用選票清楚地表達了民意。”陳桂清說，“台灣的老百姓要經濟發展，要兩岸交流，要兩岸和平紅利。”



如今，越來越多台胞來大陸就業、創業，兩岸融合發展不斷深化。蔡英文罔顧台灣民眾的利益，頻頻拋出所謂被“統戰”的標簽。對此，陳桂清認為，台灣當局主觀上想要阻止兩岸交流，但客觀上阻止不了兩岸交流的大潮。一旦跟台灣主流民意越來越遠，迎接蔡英文的將是更大的民意海嘯。



“放眼2020年兩場選舉，如果蔡英文當局繼續打‘仇中’、‘反中’的牌，只會搬起石頭砸自己的腳。”陳桂清最後指出，奉勸蔡英文當局早日迷途知返，放棄對抗思路，回應台灣真正的主流民意，走兩岸和平發展的康莊大道。



（來源：海峽之聲網）