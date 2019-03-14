高雄10處婚紗美拍聖地　李佳芬分享

市府觀光局推出“高雄新10處婚攝美拍景點”活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）今天是白色情人節，高雄市政府“觀光局”繼愛情摩鐵、墜入愛河活動後，再度推出“1314”三月主題－浪漫滿點愛在高雄，推出“高雄新10處婚攝美拍景點”。更結合人氣婚紗業者、婚顧平台、喜餅禮盒業者及婚紗攝影團隊，希望打造愛河之心成為亞洲情侶必訪的美拍聖地，為高雄完整的愛情產業力拼商機。



高雄市“觀光局”今天舉行“十個婚紗美拍景點”活動，韓國瑜市長夫人李佳芬與“觀光局長”潘恆旭及出席業者，在心型板上共同鎖上愛心鎖，象徵市府與“觀光局”非常樂意與在地愛情產業一起攜手打造全世界最豐富、有深度的觀光愛情產業鏈，為來到高雄的情侶們共同寫下最好的篇章，祝福每位到高雄來拍婚紗的朋友，都能百年好合、白頭偕老，親身見證愛情之都的風情萬種與魅力。



這10處婚紗美拍景點是由媒體、婚攝業者推薦及社群媒體熱門標記統整出來，包括愛河之心、大東濕地公園、駁二藝術特區、高雄市立美術館、高雄展覽館、高雄火車站、光榮碼頭、衛武營國家藝術中心、旗津彩虹教堂與崗山之眼，包羅整個高雄的山海河港特色，滿足大眾各式風格需求。