統計局：GDP增速6.6%經得起檢驗

中評社北京3月14日電／今日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，邀請國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇介紹2019年1－2月份國民經濟運行情況，並答記者問。



今年年初國家統計局發布了2017年GDP的最終核實數，下調6000多億。針對部分媒體認為，下調這個數據是為了把2018年的GDP增長率保持在6.6%。毛盛勇回應稱，2017年GDP數據的最終核實不是為了抬高2018年6.6%的增速。此外，6.6%的增長速度是可靠的，也是經得起檢驗的。



毛盛勇介紹，第一，對GDP數據進行核實修正，是制度要求也是符合國際慣例的。按照中國的核算制度，GDP的核算分為兩個階段，第一階段是初步核算，第二階段是最終核實。初步核算一般是季後20天內進行。GDP是反映一個國家和地區所有的常住單位在一年之內或者一定時期內新創造出來全部產品和勞務的市場價值的總和，中國近14億人口超過1億戶的市場主體，基礎數據需求量很大，所以季後20天內把初步的GDP數據核算出來，有一套高效的調查和統計管理體系，有比較敬業的統計人員隊伍。初步核算的時候，一方面是統計部門的數據，還有部門數據和行政記錄數據，這些數據並不是非常完善，有些數據可能還要根據專業人員的經驗進行一定程度的推算，這樣是初步核算得到的數據。第二年年末，要根據各專業統計年報的數據、各個部門的財務數據和比較完善的行政記錄數據，進行最終核實。這樣能夠修正初步核算數據，使它更加準確、更加全面地反映經濟的真實情況。



國外也對GDP的數據進行核實，西方主要發達國家初步核算一般是在季後的一個半月到兩個月，比中國晚一個多月。國外修正的次數比中國多，美國一般是4次，加拿大是3次。只要發現了新的數據來源，有了新的信息，就對歷史數據進行修正。還有一種情況，比如統計方法制度和分類標準發生了大的變化，或者是進行了重大的國情國力調查之後，也會對歷史GDP數據進行修正，這也是國際通行做法。



第二，對2017年GDP的最終核實確實不影響2018年初步核算的6.6%的增速。從最近連續三年情況看，2016年和2017年兩年往下調，2015年是往上修的，上調和下修完全取決於所獲得的更加完整、全面和可靠的基礎資料的情況。事實上，在核算工作方法中，上一年最終核實的數據不會影響下一年初步算經濟增長速度，所以它本身沒有必然關係。



至於6.6%的增長速度是不是可靠，可以從幾個角度來看，一個國家GDP核算的質量高低最主要取決於兩個方面，一個是基礎數據的質量，一個是核算方法的科學性。中國GDP核算的方法是比較先進的，也是和國際接軌的。同時，我國基礎數據質量和前些年相比有明顯改進。



近年來，發展理念在轉變，我國邁向高質量發展，不是一味追求GDP的增長速度，只要經濟運行保持在合理區間，速度高一點、低一點，大家都可以接受，也沒有必要人為抬高GDP的增長速度。2018年6.6%的增速，還可以從實物量的指標進行觀察，2018年，全社會用電量增長8.5%，這也是2010年以來最高的；鐵路貨運量增長9.1%，所以大體是匹配的。與經濟增長比較密切的是就業數據，經濟學上的“奧肯定律”表明，經濟增長和就業之間是高度相關的。最近幾年經濟增長的就業彈性基本在180－200萬之間，也就是說經濟每增長一個百分點，可以增加非農就業180－200萬人。最近幾年，城鎮新增就業都在1300萬人以上，沒有6.5%、6.6%的增長速度是很難實現這樣的新增就業目標任務的，所以這也是比較匹配的。



綜合這些情況，用兩句話概括，第一句話，2017年GDP數據的最終核實不是為了抬高2018年6.6%的增速。第二句話，6.6%的增長速度是可靠的，也是經得起檢驗的。客觀來說，GDP核算方法仍有一些地方需要進一步改進，比如居民自有住房的核算還要進一步完善，支出法GDP的核算還要進一步完善。



（來源：人民網）