拚訪美！林右昌美國白宮、國務院高調打卡

林右昌前往白宮與重要資深官員會晤。（照片：林右昌臉書） 中評社台北3月14日電／民進黨籍基隆市長林右昌訪美，抵達華府訪問，稍早在臉書高調表示，他在美東時間13日早上前往白宮與“國安會”重要資深官員會晤，本來只安排簡短的拜訪，結果相談甚歡，簡直是欲罷不能，不知不覺雙方會談了逾一個半鐘頭，超過原本安排的時間，讓後面行程差點delay，經幕僚兩次提醒後，才不捨地結束這場會面。林右昌還PO出一張在白宮的照片。



再早幾小時的臉書，林右昌也PO出台灣時間12日到國務院拜會的發文。他表示，與亞太事務代理副助卿史墨客Hanscom Smith、國務院台灣協調處副處長戴德年會面。史墨客的另一半是台灣人，對台灣非常熟悉，我們就美台及美中三方關係進行意見交換，尤其談到中國與兩岸關係的發展以及亞太安全的看法，“中華民國”對世界民主陣營的重要性以及需要世界民主陣營支持的急迫性。



林右昌還提到，在《台灣關係法》40週年的2019年，台美的關係已越來越緊密，台美之間的情誼是無庸置疑，同胞大家也可以放心。



民進黨桃園市長鄭文燦上旬訪美，美國國務院也是由亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）出面接待，陪同的還有國務院台灣協調處處長何樂進（Jim Heller）。與接待林右昌的規格一樣，差別只在國務院台灣協調處由處長或副處長出面陪同。