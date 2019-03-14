國新辦發表 《2018年美國的人權紀錄》

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月14日電／國務院新聞辦公室14日發表《2018年美國的人權紀錄》《2018年美國侵犯人權事記》，對美國侵犯人權的狀況進行揭露。



人權紀錄分為導言、公民權利屢遭踐踏、金錢政治大行其道、貧富分化日益嚴重、種族歧視變本加厲、兒童安全令人擔憂、性別歧視觸目驚心、移民悲劇不斷上演、單邊主義不得人心，全文約1.2萬字。美國侵犯人權事記全文1萬餘字。



人權紀錄說，當地時間3月13日，美國國務院發布《2018年國別人權報告》，繼續對世界上190多個國家的人權狀況指手畫腳、抹黑污蔑，而對自身存在的嚴重人權問題卻置若罔聞、視而不見。如果人們對2018年美國的人權狀況稍加檢視便不難發現，自詡為“人權衛士”的美國政府，其人權紀錄依然是劣跡斑斑、乏善可陳，其奉行的人權雙重標準昭然若揭。



人權紀錄指出，2018年美國共發生涉槍案件57103件，導致14717人死亡、28172人受傷，其中未成年人死傷3502人。2018年美國發生94起校園槍擊案，共有163人傷亡，是有記錄以來校園槍擊案數量最多、傷亡最重的一年。



根據人權紀錄，美國淪為貧富分化最嚴重的西方國家。美國1%的最富有人群擁有全國38.6%的財富，而普通民眾的財富總量和收入水平持續下降。近半美國家庭生活拮據，1850萬人生活在極端貧困中。非洲裔的貧困率是白人的2.5倍，失業率長期維持在白人的2倍左右。



人權紀錄指出，美國移民政策致使骨肉分離。美國政府2018年4月開始實施“零容忍”政策，導致至少2000名移民兒童被迫與家人分離。邊境執法人員虐待、性侵未成年移民案件數量驚人增長。



人權紀錄稱，美國網絡監控司空見慣。美國政府的“棱鏡”項目24小時運行，未經授權恣意對公民的電子郵件、臉譜網消息、谷歌聊天、Skype網絡通話等進行監聽監控。



人權紀錄強調，美國悍然退出聯合國人權理事會。《大西洋月刊》網站的報道文章分析認為，美國此舉最陰險的意圖是為了防止自身受到侵犯人權的指控。



（來源：新華社）