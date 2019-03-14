美國擬進一步嚴控青少年使用電子煙

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月14日電／美國食品和藥物管理局13日宣布一項新政策草案，擬進一步嚴控青少年使用電子煙，將規定部分產品不能出售給青少年或直接下架。



這項政策草案主要針對有某些香味的“香型”電子煙，規定這些電子煙應在18周歲以下人士不能進入的區域銷售，網上銷售商須通過第三方對購買者身份和年齡進行驗證。此外，該政策草案還計劃強制下架那些採用果汁盒、糖果等包裝引誘青少年購買的電子煙產品。



不過，煙草味、薄荷味和薄荷醇味的電子煙不受此次政策限制。美藥管局說，這是因為有證據顯示這幾類電子煙產品更受成人喜歡，有些成人還用它們幫助戒煙。目前來看，青少年更喜歡帶其他香味的電子煙。美藥管局表示將監控相關數據，會根據情況變化而改變政策。本次草案發布後有30天時間供公眾提意見。



美藥管局去年以來多次警告商家不要誘使青少年購買電子煙。最新宣布的這項政策草案的一個重點是將“強制執行”有關措施。此前的電子煙管控政策缺少具體規定和強制性措施。



美藥管局局長斯科特·戈特利布說，美國青少年使用電子煙已達到“流行性級別”，造成“越來越大的風險”。最新數據顯示，2018年有超過360萬美國中學生吸電子煙，較2017年激增150萬。



有研究顯示，電子煙蒸氣會損傷肺部免疫細胞，其危害可能要大於此前的認識，且嘗試電子煙的青少年可能更容易開始吸傳統香煙。



（來源：新華網）