響應韓國瑜推農產　高雄青年農夫參展秀創意 　

高雄型農大聯盟是在地農業重要識別品牌，近年來不少年輕人返鄉投入農業，為農村注入新活力。（照片：高雄市農業局提供） 中評社高雄3月14日電/中國國民黨高雄市長韓國瑜上任後積極推動農產品外銷，市府農業局參加“2019台北健康養生展”也發揮創意，突破傳統隔板展售模式，由高雄型農拉著象徵年輕人拓荒精神的“一卡皮箱”的來參加展售。藉由“一卡皮箱”闖蕩熱情以產地直達的行銷模式，讓消費者直接跟型農對接，體驗產地到消費端充滿人情味的互動。



今天在台北世貿一館開幕的“2019台北健康養生展”，有一區“高雄小農市集”非常吸睛，是由高雄型農大聯盟的成員組隊參展，現場以巨型木製一卡皮箱，象徵年輕人不畏艱苦拓荒奮鬥的精神，用來自高雄的水果精心佈置，呈現農業新活力的農藝復興意象，讓參觀民眾驚艷不已，紛紛拍照打卡，現場更有高雄型農現身說法，分享自家農產品栽種與收成的故事。



現場有來自燕巢靜園幸福農場胡進成種的爆漿珍蜜棗子、也有阿蓮陳坤山的麗金小番茄、燕巢芭樂小子李騏勳的帝王芭樂、多菜多滋張振豪的有機蔬果，田寮辰農工作室林慶揮的有機鳳梨，以及延續季節美味農民自產自製的水果果乾、梅山春精心研製的梅製品、桑椹製品等，豐富多元季節限定的高雄農產，不但能讓消費者一次購足，在現場更可以直接和型農面對面溝通、交流，體驗這種充滿人情味的互動。



高雄市自2012年創新推動農業六級產業的概念，整合農業上下游的資源，每年為高雄培訓型農招募農村新血，用創新多元的課程內容激發年輕型農，高雄市型農培訓對象以家裡務農的“農二代” 為主力，再搭配二級與三級的夥伴，透過上下游整合、資源共享的理念，讓學員學習企業管理、產品包裝、行銷、建立品牌，為農產品加值，型農培訓開班以來，已成功打響名號，也為高雄市政府奪得全台第7屆政府服務品質獎的殊榮。



農業局認為，高雄的“型農大聯盟”是以農民為主的共同識別品牌，在這幾年型農返鄉投入農業，為農村注入新活力，逐漸翻轉傳統農民形象，今年的“2019台北健康養生展”活動展期至3月18日，想要認識型農的朋友不可錯別出心裁的“高雄小農市集”。