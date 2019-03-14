韓國瑜出馬藍軍分裂？胡幼偉：天王會有位子

對於韓國瑜2020若出馬，國民黨是否會分裂，胡幼偉發表看法。(照片：胡幼偉臉書) 中評社台北3月14日電／針對中國國民黨主席吳敦義說保留萬分之一的機會徵召高雄市長韓國瑜角逐2020，此舉是否會讓參加初選的天王不滿，竟而造成國民黨分裂?“行政院”前發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉今日在臉書發文表示，國民黨若真的決定派老韓出來選“總統”，老韓要是接受徵召，在政客這方面，一定會對那些人先給足面子，前主席朱立倫很可能是“行政院長”，前“立法院長”王金平、吳敦義一定先聘為“總統府資政”，再進一步安排像是海基會董事長之類的位子，不會讓他們賦閒。



胡幼偉臉書全文如下：



我有時候會寫些政治預言，只是就事情發展趨勢，做可能的、合理的預測。大家看了，也不必太較真，就當是閒聊兩句可也。



現在，蠻多人拱韓，但一面拱，一面也擔心，那阿倫、喬公和敦公怎麼辦呢？他們容易處理嗎？國民黨會不會分裂呢？



我倒沒有那麼悲觀。



試想，如果今年夏天，一陣翻騰攪和後，國民黨若真的決定派老韓出來選“總統”，老韓要是接受徵召，除了拼命感謝民眾厚愛、再三保證仍會為高雄打拼外，在政客這方面，一定會對哪些人先給足面子？當然是阿倫、喬公和敦公嘛！（小羅、同表是第二輪拜會對象）你想想看，老韓若當選“總統”，他會讓阿倫、喬公和敦公在家閒著嗎？不可能的嘛！阿倫，很可能是“行政院長”，因為他做過“立委”、“行政院副院長”和“直轄市長”，也做過國民黨主席，做“行政院長”，資歷夠，年紀也剛好。至於喬公和敦公，一定先聘為“總統府資政”，再進一步安排像是海基會董事長之類的位子，不會讓他們賦閒的。



所以，老韓若當“總統”，不用擔心，阿倫他們都會有位子坐的。



也所以，如果情勢真走到那一步，老韓不出來不行的話，阿倫他們的最佳選擇，應該是順勢擺出願意為黨大團結的樣子，表態支持老韓才對。這方面呢，阿倫和敦公已經鬆口，喬公權謀一世，應該也懂這個道理才對。



我猜，這件事情如果能這樣以大團結的方式喜劇收場，大多數藍營朋友是可以接受的。



另外，我還有個預感。如果老韓當上“總統”，以他的幽默感，很可能會讓問世間情為何物去做北農總經理。這樣，老韓和世間的故事，也就算是有個首尾呼應了啊！