唐永紅：蔡政府為何高調反制兩制台灣方案？

唐永紅 中評社香港3月14日電/廈門大學台灣研究中心副主任、教授唐永紅今天在華夏經緯網發表題為《蔡英文當局為何高調反制“一國兩制台灣方案”》的評論文章，全文如下：



習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表了《為實現民族偉大復興推進祖國和平統一而共同奮鬥》的講話。講話不僅深刻闡明了祖國統一的必然性與必要性，特別是祖國統一與台灣前途的關係，而且全面系統地闡述了新時代如何在民族復興的進程中推進祖國和平統一，並提出了“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”等五點重大政策主張。



習近平總書記的講話在海峽兩岸以及海內外引起了廣大愛國同胞的積極回應。但台灣當局領導人蔡英文卻在第一時間對習近平講話倡議“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”等政策主張做出了負面回應，表示“我們始終未接受‘九二共識’”、“台灣絕不會接受‘一國兩制’”，並針對兩岸關係的發展向大陸提出四個“必須”，針對兩岸交流要台灣建立“三道防護網”，以完全攤牌的方式明確表明其與大陸南轅北轍的對抗立場與態度。陸委會近來更是政治掛帥，處處設限，阻擋兩岸交流與融合發展，站在了台灣民眾利益福祉的對立面。3月11日，蔡英文更召開所謂的“國家安全會議”，針對大陸“一國兩制台灣方案”，進一步確立反制大陸、全面對抗的“政策方針及相關機制”。會後提出了因應及反制“一國兩制台灣方案”的指導綱領，從兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、國防、社會等各層面提出反制大陸的行動準則。



蔡英文當局的反應是在預料之中的事。眾所周知，蔡英文、民進黨及其當局以“一邊一國”或“一中一台”定位兩岸關係的性質，並企圖實現其所謂“國家正常化”目標，也就是“台獨”分裂目標。這顯然與大陸“一國兩制”的定位、兩岸統一的訴求完全相反且背道而馳。因此，面對大陸的主張與行動，蔡英文當局必然做出制式反應。當然，這種反應一方面也會給那些被洗腦過的認同蔡英文當局兩岸政策主張的“台獨”分子注入一劑雞血，另一方面反過來也讓“台獨”分子覺得蔡英文當局在捍衛台灣所謂“國家主權”、“國家安全”方面顯得很有擔當。

