去日本賞櫻花的中國人更加注重禮儀

中評社北京3月14日電／日本“ITmedia business online網站3月13日文章，原題：社交網絡數據分析表明：在日本賞花的中國人更加注重禮儀 說到4月前後的日本賞花季，很多遊客都表示這是赴日游覽的最好時節。一些中國遊客甚至專門組團去日本觀賞櫻花，可見日本賞花季（在中國）人氣十足。



日本某公司對中國遊客的在日消費趨勢展開調查，當被問及“在日本賞花時最在意的事情是什麼”時，許多受訪者明確回答說“是自己的禮儀”。數據顯示，做出如此回答的中國受訪者占被調查總人數的45.2%。



不知是否受到之前媒體對中國遊客負面評價的影響，中國遊客如今在日本賞花時越來越注意自己的言行舉止，生怕行為不當會給人留下不好印象。



這不禁讓人想起前幾年日本媒體形容在日本賞花的中國遊客時，使用的措辭——任意折花、大聲喧嘩等，日媒曾指責中國遊客的不文明行為。受此影響，中國國內媒體及大使館積極呼籲赴海外旅遊的中國人應注重自身禮儀，此後注重禮儀的中國遊客迅速增加。



上述公司的負責人分析道，可能一說到櫻花，大家就會聯想到日本，所以許多中國遊客都會在社交網絡上傳自己的賞花經歷以博取關注。說到賞花地點，中國人第一想到的是京都，其次是清水寺。古寺、街道、櫻花組合是中國遊客尋求的“日式旅遊”。當然，如今他們關注更多的還有“如何做一個文明的旅客”。這對中日兩國來說，都是件不錯的事情。



（來源：環球時報）