外交部部長助理劉顯法會見海外僑胞代表

（圖片來源：外交部網站） 中評社北京3月14日電／ 2019年3月11日，外交部部長助理劉顯法在釣魚台國賓館會見列席全國政協十三屆二次會議的海外僑胞代表。



劉顯法部長助理介紹了當前中國政治經濟形勢和外交領事工作，充分肯定廣大海外僑胞長期以來對中國發展建設和外交事業的關心和支持。劉表示，此次兩會是黨和國家機構改革後的第一屆兩會，也是全面建成小康社會關鍵之年的一次盛會。希望海外僑胞代表廣泛了解國家發展現狀，踴躍建言獻策，一如既往地關心和支持祖國的建設和發展，做傳播中華文化的友好使者，搭建促進中外合作的友誼橋梁。



劉代表外交部向3月10日埃塞俄比亞航空客機失事遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬表示誠摯慰問，並表示黨和國家領導人高度重視，十分關心此次事故中涉及中國公民情況，外交部和駐埃塞俄比亞使館正積極開展工作，為遇難公民家屬處理善後全力提供協助。



劉指出，2018年，外交部和駐外使領館切實維護海外中國公民和企業的安全和合法權益，全年共妥善處置領事保護案件8萬多起。扎實推進中外人員往來便利化，目前給予中國遊客免簽或落地簽待遇的國家和地區已達72個。深化“放管服”改革，先後推出“只跑一次”、“就近辦”、領事認證降費等惠民政策。大力提升“互聯網＋”政務服務水平，打造領事信息服務新媒體矩陣。



劉強調，2019年，外交部和駐外使領館將在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，繼續深入打造海外民生工程，為僑胞在住在國長期生存發展創造良好環境。劉說，王毅國務委員在剛剛結束的兩會記者會上宣布了2019年外交部護民、便民、惠民的領事新舉措：一是優化升級12308手機APP，開通掌上“服務大廳”，增加新的預約、查驗功能。二是在駐外使領館逐步開通移動支付，提供更多“指尖上的領事服務”。三是加快推進領事保護與協助工作立法，實現領保工作法制化、規範化，更好地依法維護中國公民的正當權益。新的一年，外交部和駐外使領館將繼續為廣大僑胞提供更優質的領事服務，使大家在海外工作、生活更安心、更順心。



僑胞代表們盛贊中國新時代發展成就，感謝外交部和駐外使領館一直以來對海外僑胞的關心和支持，表示將繼續努力推動中國經濟社會發展，促進中外友好合作，傳播中華優秀文化，為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。



（來源：外交部網站）