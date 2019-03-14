紐西蘭罕見傳政治暴力　部長走路上班挨拳頭

中評社香港3月14日電／紐西蘭政府高階官員今天光天化日之下在街頭遭人痛毆，除被打成貓熊眼，也飽受驚嚇。這起毆人案震驚向來平和的紐西蘭政治圈。



法新社和“紐西蘭前鋒報”報道，綠黨共同領袖蕭奧上午8時前不久走向外界稱為蜂巢大廈的國會建築時，一名男子開始跟蕭奧講話，接著抓住他並朝他揮了好幾拳。



中央社援引報道，蕭奧辦公室表示，蕭奧並未招惹對方，是無端遭對方攻擊。發言人表示，攻擊者走向蕭奧時，蕭奧正戴著耳機聽音樂，攻擊者似認出他是誰，但兩人對話沒有很長時間，內容也只是閒聊。發言人說，蕭奧要對方放手，接著就挨拳頭。



蕭奧辦公室淡化這起攻擊有任何政治聯想，但紐西蘭貿易暨出口成長部長派克告訴媒體，攻擊者“據說喊了有關聯合國的事”。



蕭奧傷勢並無大礙。他是氣候變遷部長，所屬綠黨是執政中間偏左聯合政府一員。他的辦公室指出，在兩名路人出手協助下，蕭奧繼續走到國會大廈開會，後來為了謹慎起見去醫院檢查傷勢。他被打出一個黑眼圈，但告訴紐西蘭新聞網站stuff.co.nz，傷勢“看起來比實際要糟”。



警方已逮捕一名47歲男子，他明天出庭料將以蓄意傷人罪名遭起訴。



人口450萬的紐西蘭幾乎不曾傳出政治暴力，大多數政府部會首長都沒有正式的貼身隨扈。



紐西蘭總理阿爾登得知消息後隨即慰問蕭奧。阿爾登告訴媒體：“紐西蘭的環境中，政治人物是可親近的，我們也應該因此自豪，畢竟我們是來服務人民的。”但她也表示，今天的事件顯示，紐西蘭不該把政治人物的親民視為理所當然。