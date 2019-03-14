小夥中1000萬大獎：我要趕緊上班冷靜一下

中評社北京3月14日電／ 寧波有位小夥子小張，跟朋友在一起時發現一個1000萬砸中了自己！



本著財不外露的原則，他強裝鎮定——“我從來不知道，不喜形於色是這麼難的一件事，簡直是人生考驗。”



而當他終於來杭州領這1000萬的時候，竟然催促體彩中心工作人員：“希望你們快一點，我要回去上班了。”原因是：“我要趕快去上班冷靜一下。”



高鐵站裡接受“人生考驗”



時間回到上周，買了中獎的那期大樂透彩票後，小張也沒在意，把彩票往兜裡一塞，就去上海出差了。



從上海回來這天，和朋友在高鐵站裡候車，小張去便利店買東西時，摸到兜裡的大樂透彩票，想起已經開獎了。



“我打開微信，找到浙江體彩服務號，用掃碼驗獎的功能掃了票面，彈出來的結果是中了一等獎！我簡直不敢相信，掃了兩三遍，才確定。”小張說，“我朋友問我怎麼這麼興奮，我說有好事，請你吃大餐啊！”



“我從來不知道，不喜形於色是這麼難的一件事，簡直是人生考驗。”



銷售員手太快錯失1000萬



小張買的是3月9日開獎的體彩大樂透第19026期彩票。



“買大樂透的時候，我是要倍投的，銷售員手太快，已經出票了。我想沒關係，就這樣吧。”小張說，沒想到中了一等獎，錯失了1000萬元。



“中千萬大獎想也不敢想，別說是2000萬的巨獎。所以我也沒什麼遺憾的。”小張說。



回憶起購彩過程，小張說，那天路過一家體彩店，就走進去機選了一注大樂透。他從2006年開始買體彩，浙江體彩“6＋1”、大樂透都買過，路過體彩店想起來了就偶爾買上一注，每次買2元、4元，最多不超過20元。



“我沒想過會中大獎。”對於小張來說，買“中不了”的大樂透，為的是給自己一個希望，暢想一下中了大獎的生活。



領到大獎要趕快上班冷靜一下



當被問及，領取獎金後，有什麼打算。小張表示，不會動用這筆錢。有房有車、有固定收入，小張對這筆意外之財十分謹慎。



“突然多了這麼大一筆錢，我不知道要怎麼處理，現在就想趕快回到平穩的生活中。我現在膨脹了，你知道嗎，中獎以後一直有一種不真實甚至荒誕的感覺。我要趕快去上班冷靜一下。”小張說。



“以前買大樂透，想過中了獎要幹什麼，那時候想的是辭職周游世界，但是真中了獎，看到銀行賬戶餘額已經很開心了，也不想周游世界了。”



（來源：錢江晚報）