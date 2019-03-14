沈富雄：國民黨2020初選有三條路都會贏

沈富雄說，國民黨2020初選有三條路，而且國民黨都會贏。（照片：沈富雄臉書） 中評社台北3月14日電／2020大選究竟誰會代表中國國民黨參選？前民進黨“立委”沈富雄今天在臉書發文說，國民黨“總統”初選有三條路可走，都極奢華到令民進黨羡慕。而且任何一條路，國民黨都會贏。要怎麼樣的場景，端看國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜的智慧，國民黨前主席朱立倫都是有風度的奉陪。最後並請韓粉務請冷靜，莫壞了大局。



以下為沈富雄臉書全文：



國民黨的三條奢華之路



國民黨的“總統”初選有三條路可走，都極奢華到令民進黨羡慕：



(1)吳主席說服韓國瑜參加初選，主席出面給韓日前不領表的宣示有台階可下。（見2/26臉書貼文〈給國民黨的一個建議〉。）。



(2)宣佈不舉辦初選，直接徵召韓國瑜。（此路即朱立倫所謂〝大大方方的徵召〞，有默認“全國”為艱困選區之意，但〝艱困〞其實是〝非贏不可〞。）。



(3)規規矩矩辦初選，不落人口實，不留後遺症，但韓國瑜出局。（見3/7臉書貼文〈我的預測〉。）。



任何一條路，國民黨都贏，要怎麼樣的場景，看吳、韓的智慧，朱都是有風度的奉陪。韓粉務請冷靜，莫散了團體，莫壞了大局。＊



＊p.s.最後兩句仿總理紀念歌的語氣。