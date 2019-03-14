日本報告：中國轉向生產高附加值產品

中評社香港3月14日電／日本內閣府近日公布報告說，中國已成為高附加值產品和零件的出口基地；此外，中美貿易摩擦導致中國出口減少，影響很可能擴大至各國。



日經中文網今天報道，日本內閣府12日公布調查世界經濟動向的報告“世界經濟潮流”，其中分析了中美貿易摩擦對兩國及世界經濟的影響。



中央社援引報道，報告使用聯合國的數據對中國貿易產業結構變化進行了歸納。目前為止，中國一直進口高附加值的零件，並在國內生產成消費產品後再出口，承擔著“世界組裝工廠”的職能。在這一過程中獲得了零件等半成品、設備等生產手段的製造技術，並逐步推進本地化生產。



報告提到，半成品在中國的出口所佔比例在2016年為41.1%，比2000年提高了10個以上百分點。



與此同時，消費產品所佔比例在2016年為27.0%，比2000年下降了至少21個百分點，從中可以看出中國正從組裝逐步過渡到高附加值產品的生產與出口。



比較本國在出口中創造的附加值比率，中國在2018年為87.1%,，高於美國的86.7%，日本則是79.4%



電氣設備等在中國生產及出口的高附加值零件已成為美國製造業不可或缺之物。美國出口的產品中，產自海外的零件等附帶的附加值在2018年約佔13%。若細分各個國家和地區的佔有率，中國佔12%，較2000年的4.9%大幅提升；日本則由2000年的13.6%降至2018年的

5.6%。



報告提到，中國已成為美國的最大進口國，2017年佔到美國進口的21.6%，為1980年以來的最高，正在迫近1986年日美貿易摩擦激化時日本在美國進口的佔比（22.4%）。對於中美貿易摩擦的背景，日本內閣府的報告指出“中國經濟的存在感提升”，中國正逐步形成對

美國的威脅。



日本內閣府分析，美國若對中國產品加徵關稅，中國向美國出口的附加值就會減少，“還將影響到美國汽車和半導體等領域的出口”。



報告進一步指出，中美間的貿易摩擦不僅影響已開發國家的貿易，“還有可能影響到亞洲新興市場國的貿易”。