美朝會談細節：快開始前才告知越南具體地點

（圖片來源：共同社） 中評社北京3月14日電／越媒日前援引越南外交部高官的話報道稱，2月27至28日在越南首都河內舉行的美朝領導人第二次會談中，美朝兩國向越方告知會談地點是在即將開始前的26日以後。日本共同社注意到了越媒的這條報道，並認為，這可以看出在全球矚目的情況下，越南是在有限的時間裡摸索著籌備了會談。



共同社14日報道稱，2月9日公布第二次會談在河內舉行以後，多個設施作為會場被提及，其中越南國家會議中心被視為熱門候選。該會議中心過去舉辦過大規模國際會議。然而美方卻稱“太大了不安心”，表示為難，朝方也以鄰近美總統特朗普的酒店為由拒絕。



共同社稱，均為歷史性建築的越南政府迎賓館和河內歌劇院也被列為候選，但朝鮮未說明理由地反對美國推薦的迎賓館。歌劇院令雙方滿意，但可用於會談的房間不夠，警備方面也有問題，因而作罷。



共同社援引越南媒體的報道說，最終選定的地點是1901年開業的老字號酒店“河內索菲特傳奇大都會酒店”。越方在準備朝鮮勞動黨委員長金正恩下榻地點的過程中，才被告知該酒店會成為會場候選，但朝方在2月26日金正恩抵達後才告知第二天在該酒店有晚餐會。美方在27日才承認該酒店就是28日會談的會場。越南外交部高官回顧說：“必要信息被送來的時間較晚。美朝未出示全貌，而是只發出了不完整的信息。”



（來源：環球網）