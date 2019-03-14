法國“打擊流氓”新法案　只待馬克龍簽字

中評社北京3月14日電／“黃背心”運動爆發以來，令人震驚的各類打砸燒行為可以就此停止了嗎？據法國《觀點報》13日報道，12日經過參議院二審，法國國會通過由右翼共和黨提交的打擊流氓行為法。現在只等法國總統馬克龍簽字並由憲法委員會最終拍板即可生效。



法國電視新聞網報道稱，自今年1月以來，法國政府就有意出台“新法律”懲戒非法示威活動的組織者、參與者，以及在示威活動中的蒙面人員與打砸搶分子。因為這可以“追究打砸搶分子的民事責任，將他們與和平示威者區分開”。



此次打擊流氓行為的新法規定，遮蓋臉部遊行屬違法行為，警方有權對遊行者進行事先搜身，並賦予地方政府禁止涉嫌在抗議活動中搞破壞的人員再次參加抗議活動的權力。內政部長卡斯塔內很支持這項“保護的法律”，他說遊行流氓被警方傳喚、或被攝像監控識別後記錄在案，就可以禁止他們下次上街搞破壞。



這個旨在有效避免打砸搶暴力示威行為的法律卻招來司法界、警界、政界的多方反對，他們認為這會嚴重破壞公民的言行及遊行自由。而且，在搞破壞人員不事先向警察局申請遊行的情況下，所謂“禁止”更是無從談起。社會黨主席富爾對法律的通過表示震驚，他說作為共和國總統，馬克龍應當保障公民遊行權。如今他卻要求憲法委員會拍板通過一項涉嫌違憲的法律，簡直不可思議。儘管內政部長卡斯塔內表示馬克龍提請憲法委員會做出終審的目的是為了消除可能的疑點，但是法新社、RTL電台等媒體均表示，禁止搞破壞人員再次遊行的條款可能會被取消。



（來源：環球時報）