“悟空”號衛星：撥開暗物質的“烏雲”

暗物質粒子探測衛星“悟空”（圖片來源：環球網） 中評社北京3月14日電／“過去的一年，那只‘猴子’沒有讓我們失望。”春節後，記者來到中國科學院紫金山天文台，該台副台長、暗物質粒子探測衛星首席科學家常進開門見山地說。



當全國上下都在慶祝新春佳節時，天上那只“猴子”依舊奔跑在500公里高的太陽同步軌道上，忙忙碌碌。



截至2018年年底，中國科學院紫金山天文台研製的我國第一顆暗物質粒子探測衛星“悟空”號已繞地球飛行了16597圈，探測宇宙射線粒子55億個。



在相同時間內，它積累的TeV（1TeV＝1萬億電子伏特）以上的觀測數據相當於國際空間站上的日本量能器電子望遠鏡和阿爾法磁譜儀實驗的5倍以上，意味著完成了其他“同行”至少10年的工作量。基於這些數據，科研人員成功獲取了目前國際上精度最高的電子宇宙射線探測結果。



看不見摸不著卻與我們息息相關



20世紀30年代，科學家發現，宇宙中可見物質遠遠不足以把星系連成一片，構成星系團，如果不是存在一種神秘而不可見的物質，星系團早就分崩離析。科學家把這種看不見的神秘物質稱為“暗物質”。



到了20世紀70年代，多種天文觀測結果都暗示著暗物質的存在。但直到現在還沒有確切的暗物質信號被探測到。



雖然科學家們還不知道暗物質究竟由什麼構成，但通過觀測它如何影響普通物質，並模擬它的引力效應，還是對它有了一些了解。



宇宙中95%以上是暗物質和暗能量，其中暗物質占26.8%。暗物質不發光、不發出電磁波、不參與電磁相互作用，它無法用任何光學或電磁波觀測設備直接“看”到。暗物質運行速度很快。科學家測算，暗物質粒子的運動速度為每秒220千米，是56式半自動步槍子彈出膛速度的300倍。



科學家推測暗物質產生於宇宙大爆炸。在宇宙早期某一個時刻，宇宙溫度非常高，粒子能量非常大，它們劇烈碰撞，產生包括暗物質在內的各種各樣的物質。



宇宙的結構也與暗物質有關。它是促使宇宙中的普通物質在自身引力下形成特定結構的重要推手。暗物質播下了宇宙絲狀結構的種子，隨後可見物質才聚集在一些由暗物質建立起來的引力“核”上，並最終形成了星系。