綠委邀沈榮津考察台船與中鋼　宣傳軍艦自造

綠委賴瑞隆邀集相關部會南下高雄台船與中鋼公司考察軍艦自造及風力發電現況，左起沈榮津、綠委賴瑞隆、劉世芳。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月14日電（記者 高易伸）民進黨“立委”、經濟委員會召委賴瑞隆14日邀集“經濟部”等“部會”南下高雄台船與中鋼公司考察軍艦自造及風力發電現況，並請“經濟部”報告“綠能產業發展情形暨臨海工業區產業發展願景”。賴瑞隆表示，台船是海洋與船舶產業龍頭，造船技術世界聞名，更是高雄在地產業火車頭。過去因航運造船景氣循環，造成供需失衡以致虧損，但在大家努力下情況已逐漸改善。



這次考察邀請“經濟部部長”沈榮津、民進黨“立委”劉世芳、“能源局長”林全能、“標檢局長”劉明忠、台船董事長鄭文隆、總經理曾國正、中鋼董事長翁朝棟、總經理林弘男及“國防部”、“海巡署”等多個相關部會出席。前鎮小港地區多名里長也受邀出席，嗅到一點選舉固樁氛圍。



賴瑞隆表示，目前台灣以“國防”自主為目標，積極推動軍艦自造計劃；以再生能源為目標，推動離岸風電計劃，兩項計劃皆與台船公司發展息息相關。協助台船完成增資並配合建造艦艇及推動海洋工程等國家建設是努力目標。



劉世芳也力挺台船、中鋼，強調蔡政府力挺“國防”自主與軍艦自造計劃不變，無論是政府已匡列預算的軍方軍艦自造項目，預算額度已經達到1376億元(新台幣)，再加上“海巡署”造艦計劃匡列的426億元，兩者合計高達1802億元，將為振興台灣經濟注入活水。