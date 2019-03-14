蔡正元提國民黨2020夢幻組合　韓王朱

蔡正元今接受電台主持人黃暐瀚的專訪。（照片：POP撞節目提供） 中評社台北3月14日電／前中國國民黨“立委”蔡正元今天接受電台主持人黃暐瀚訪問時提出2020國民黨重返執政夢幻組合，高雄市長韓國瑜出馬選“總統”，前“立法院長”王金平可任“副總統”，前主席朱立倫當“行政院長”。隨後，黃暐瀚也在臉書發文表示，蔡正元提出的韓王朱夢幻組合，雖然夢幻，一旦夢碎，徒留幻滅，終究一場空。他也說，他的廣播節目開放call－in，有許多高雄網友打電話進去表示，非韓不投。



前國民黨“立委”蔡正元今天接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，針對國民黨若想在2020重返執政，提出5點解析，直指韓國瑜若不選2020的大選，國民黨執政無望，恐怕連“立委”選情都將告急。



黃暐瀚臉書全文如下：



韓王朱、夢幻組合！



好久沒有請來賓到我的節目了，今天請來前國民黨“立委”蔡正元。



蔡委員，深諳政治，觀察犀利，不再是黨職幹部之後，對於很多政治現象，反而可以更直白的解析出來。



他說：



1、韓國瑜不選“總統”，2020國民黨執政無望。



2、韓國瑜不選“總統”，連“立委”選情恐都將告急。



3、韓國瑜不領表，也不用領表，由黨主席吳敦義代領即可。



4、朱立倫王金平上次介入“換柱”，此次無資格反對“徵召”。



5、韓國瑜出馬選“總統”，王金平可任“副總統”，朱立倫當“行政院長”，這是“最夢幻的組合”。



言盡於此，還得看後續發展。



夢幻組合雖夢幻，一旦夢碎，徒留幻滅，終究一場空。



真的嗎？節目開放call－in，許多高雄網友打進來，他們說：“非韓不投”。



暐瀚 2019－3－14 de 台北