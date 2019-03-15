中評關注：韓國瑜一家人牽動藍營2020

韓冰13日晚陪鄭世維掃夜市的超高人氣，令人印象深刻。（中評社資料照） 中評社台北3月15日電（記者 張嘉文）新北市、彰化縣、台南市、金門縣四席“立委”補選將在16日投票，選前之夜對候選人極其重要，中國國民黨高雄市長韓國瑜將前往台南幫謝龍介做最後衝刺，其妻李佳芬更是忙碌，會分別到台南幫謝龍介輔選，再北上到新北幫鄭世維站台，加上韓國瑜女兒韓冰13日晚和鄭世維掃夜市展現的超高人氣，韓國瑜一家人的動向，不僅影響此次“立委”補選，也牽動藍營2020大選的結果。



非常湊巧，謝龍介、韓國瑜妻子同名，都叫“李佳芬”。兩位李佳芬將在15日合體，上午先到麻豆市場買菜，下午1點半在麻豆海埔池王府舉辦“鮪瑜秀”農漁產業嘉年華，謝龍介也將第三度請來韓國瑜助選，全力衝票。



韓妻李佳芬15日晚上還會北上幫鄭世維選前之夜站台，輔選行程比韓國瑜還多，由於李和女兒韓冰的人氣，一點也不輸韓國瑜本人，因此各候選人都希望即使無法請到韓國瑜站台，也希望至少有李佳芬或韓冰前來拉抬選情。



從韓冰13日晚和鄭世維掃夜市展現的超高人氣，在深綠的三重選區出現一堆瘋狂粉絲，搶著要見上韓冰一面，眾人見到韓冰時，尖叫聲此起彼落，簡直可說比明星還像明星，對於鄭來說，的確起到拉抬選情的作用。



如果此次“立委”補選結果，在韓國瑜一家人賣力輔選的狀況下，國民黨在深綠的台南和新北兩區能拿下勝利，韓國瑜的聲勢將再上一層，最強母雞的地位可說當之無愧。



目前面對2020大選，韓國瑜是否會參選仍是未知數，但即使韓最終未投入大選，但他和妻子、女兒，都將會是藍營內最為重要的輔選角色，他們一家人的動向，顯然都將牽動藍營2020大選戰果。