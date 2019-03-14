女生為環衛工媽媽手繪暖心“安全工作手册”

（圖片來源：人民網） 中評社北京3月14日電／ “媽媽的工作不僅辛苦，還很危險。以前她在上班路上出過一次車禍，休息了一星期。”所以，王曉林在地圖中三次提到要注意交通安全。



“高架橋下的草叢裡一般都會有蛇，天氣暖和了就會跑出來。我還在橋下聽到過狗的叫聲，說明那裡有野狗。冬天媽媽會在橋下面放上桌子板凳和小火爐，冷的時候可以休息取暖，但一定要當心野狗。”



“秋天人行道邊上落葉很多，打掃起來比較累。”



“春天，人行道會有很多從樹上掉下來的毛毛蟲。夏天草叢裡有蚊子和蟲子，媽媽工作時太不當心了，手腳上經常被叮出很多包。”



橋下有野狗和蛇，不要靠近。”



“叢中有蟻蟲，小心別被咬傷。”



“轉彎時有車輛，請注意看！”



……



地圖是杭州天成教育集團609班的王曉林手繪的，這是這名六年級女生送給環衛工媽媽的“安全工作手册”。



最近幾天，全國發生數起環衛工人工作時被汽車撞傷甚至致死事故。於是，這份來自“小棉襖”的細致關懷又有了幾分現實意義。



昨天，錢報記者在學校見到王曉林。和她的畫一樣，她本人也很萌，長著可愛的圓臉蛋。



媽媽周女士平時負責清掃的區域，正是地圖中所示的杭州同協路和德勝東路交叉口一帶。



“從同協路口開始，媽媽負責的區域大約600米。”小姑娘說。



周女士做了10年環衛工人，在德勝路工作兩年。



周五放學早，王曉林沒地方去，都會陪媽媽“掃馬路”。



她一般會蹲在地上，拿媽媽的電瓶車當桌子寫作業。作業寫完，就懂事地拿起掃把幫媽媽打掃。對於周圍一草一木她十分了解，甚至比媽媽還要熟悉。



這個細心姑娘把平時觀察到的細節全畫在了地圖中。比如哪些地方有野狗，哪裡的垃圾落葉比較多，哪個路口要注意交通安全。



今年三八婦女節，班主任提議同學們給媽媽送一份小禮物。王曉林上了心，想要畫一幅圖，提醒媽媽時刻注意安全。



在王曉林印象中，媽媽雖然個子小，比六年級的自己還矮，但工作起來“很有力”，“打掃的路面很乾淨。”



雖然工作辛苦，但周媽媽會盡量抽出時間陪女兒學習。她一天的作息是這樣的：凌晨四點半出門，早上六點趁早餐時間，回家送女兒上學，然後一直忙到晚上八點才下班。



夫妻倆都是環衛工人，工作日晚上，爸爸忙完自己工作，就去接替媽媽，媽媽則回家輔導女兒寫作業。



到了周末，媽媽每周還能休息一天，爸爸基本全年無休。媽媽給王曉林報了網上輔導班，她做完作業就上網課，或者和小夥伴一道出去玩。



“上學期我成績提高了，爸爸媽媽可高興了。”王曉林說。



因為實在抽不出時間，一家子這些年很少回重慶老家過年。



曉林的班主任賈老師說：“上個學期，曉林的成績進步很大，數學漲了20多分，語文作文將近滿分。”



這位幸福的媽媽說，收到女兒的禮物時非常驚喜。“女兒長大懂事了，知道體貼媽媽。”



（來源：人民網）

