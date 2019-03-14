韓流效應？海霸王集團標下高雄85大樓

高雄85大樓是全台第二高樓，曾風光一時。（中評社 資料照） 中評社高雄3月14日電／高雄85大樓內2家飯店今日舉行三拍，底價為54.40億元(新台幣)，最終以高於1萬元的價差拍定，得標人為凱德唐股份有限公司。根據台媒報道，凱德唐公司董事長是海霸王集團第二代莊自立，也顯示海霸王在高雄市投資的決心。



海霸王董事長莊榮德和蔡英文父親蔡潔生熟識，據悉兩家是兩代世交。海霸王在台北市中山北路的店面即是向蔡的哥哥蔡瀛南所有的正中企業承租。



1999年落成的85大樓位於高雄市苓雅區，緊鄰著高雄港和新光碼頭，是地下5層，地上85層的建築，樓高348公尺，為高雄第一高樓，亦為台灣第二高摩天大樓。原先有建台大丸百貨、當時台灣最大的魔幻天地室內主題樂園、展覽廳，如今僅兩家飯店及數十家日租民宿中心進駐，外加部分商辦、銀行、便利商店、健身房及陸客伴手禮、珊瑚店，與頂樓的私人會員俱樂部，很多樓層空蕩蕩。



根據高雄地院公告，“85大樓”樓層為34及35樓與37至85樓，以底價高達85億元被法拍，債務人為億大聯合與君鴻酒店，目前這些樓層分別為樂活商旅及君鴻國際酒店使用中，三拍底價為54.4025億元，相較一拍差了31億元，大約打6折。



值得注意的是，該建物目前仍遭最高法院禁止處分，且底價54億餘元，距離債務人億大聯合取得的成本32億元有相當差距，市場人士原以為仍會流標，卻跌破眾人眼鏡標出，被認為是中國國民黨高雄市長韓國瑜帶動高雄前景，吸引企業界投資。