中美建交40周年及中美友城合作招待會舉行

（圖片來源：人民網） 中評社北京3月14日電／3月13日，中國駐美國大使館與美國國際姐妹城協會在美國首都華盛頓共同舉辦招待會，紀念中美建交40周年和中美友好城市合作。中國駐美國大使館公使徐學淵，美國國際姐妹城協會董事會主席、聖安東尼奧市市長尼倫伯格，美國國際姐妹城基金會主席奎格利等出席了招待會。



徐學淵公使在致辭中表示，城市是每個國家最具活力的元素，友城關係是民間交往和地方合作的主要渠道，是兩國關係發展的不竭動力之源。中美友城合作與中美總體關係幾乎同步發展。1979年中美建交後不久，湖北省和俄亥俄州結為中美第一對友好省州，江蘇省南京市和密蘇裡州聖路易斯市結成了中美第一對友好城市，拉開了中美地方交往的序幕。40年來，兩國友好省州和友好城市的數量不斷增加，總數現已達到277對。雙方本著“講友誼、講互利、講實效”的原則，不斷推進經貿合作和人文交流，實現共同發展、共同繁榮。



尼倫伯格在講話中說，中美建交40年來，兩國間締結的友好城市越來越多，成為推動中美關係發展的強大動力。友好城市合作促進了兩國人民間的溝通與交流，推動兩國在教育、科技、文化等領域合作不斷向前發展，為兩國構建穩定的雙邊關係打下了基礎。尼倫伯格隨後在接受記者採訪時說：“國際友城合作的使命就是在兩國人民間搭起溝通的橋梁，化解政治領域的分歧與誤解。聖安東尼奧與無錫結成友好城市以來，兩個城市每年都要互派代表團訪問，合作成果讓人驚嘆。”



“國與國之間的關係總是有所起伏，最重要的是在中美建交40周年後我們的關係依然強勁，而且在不斷發展。城市外交的價值在於人文交流，而人文交流對兩國政府的交往起到助推作用。在當下這個關鍵時刻，人文交流的價值尤其重要。” 奎格利對記者說：“在過去40年中，通過友城合作讓一大批中美城市相知相識，構建起中美人民友誼的基礎，展望未來40年中美友城合作關係一定會增加強勁，更加牢固。”



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