大華網路報：只靠嘴巴無法反制“一國兩制”

蔡英文（資料圖片） 中評社香港3月14日電／蔡英文日前召開“國家安全會議”，提出了所謂反制“一國兩制”的指導綱領。蔡英文如此大張旗鼓的動作，雖然是為了選舉，但也應該好好準備，但從內容來看，馬上就被人看破手腳，因為蔡英文只是在靠嘴巴反制而已。



大華網路報今天專欄文章說，從指導綱領的內容來看，洋洋灑灑包括了兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、“國防”和社會等方面，可謂包羅萬象，但細究其內容，根本只是讓外行人看熱鬧的行銷手法，瞞不過內行人的法眼。簡單來說，這些內容只有一個特點，就是口號，我人可以從各項中擇取一例來證明所言非虛。



在民主法制方面，要全面檢視兩岸交流相關規定的落實；在經濟方面，積極協助台商回台投資，致力促進產業轉型升級，強化國際布局，穩定總體經濟發展；在外交方面，善用國際對台灣友好新情勢，結合國際社會，反制中共消滅“中華民國”“主權”行徑；在安全方面，防制中共對台灣進行輿論操弄、社會滲透、竊取“國防”及核心產業機密；在“國防”方面，穩定增加“國防”預算，全面提升“國軍”戰力；在社會方面，全面加強社會溝通，凝聚人民對兩岸政策共識，團結內部，以一致行動捍衛“國家主權”。以上所舉，無一不是口號，更糟糕的是，如果有具體作為，往往不是在反制中國大陸，而是在限制自己的人民，甚至於打擊自己的政敵。