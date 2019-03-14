去年日本警方查處虐待兒童案1380起創新高

中評社香港3月14日電／日本警察廳14日公佈的資料顯示，2018年查處的虐待兒童案件為1380起（比上年增加21.3%），受害兒童達1394人（增加19.3%）。兩項數據均創新高。因緊急性較高被保護的兒童也達到最多的4571人（增加19.1%）。目前已公佈初步統計資料，因疑似受虐待通報至兒童諮詢所的不滿18歲者共有80,252人。在問題嚴峻程度上升的情況下，包括警方在內的相關機構如何加強應對成為緊要課題。



共同社消息，去年3月東京都目黑區一名5歲女童受雙親虐待死亡，今年1月千葉縣野田市小學四年級學生栗原心愛（10歲）死亡、其父母被捕等重大案件接連發生，政府打算在本屆國會使相關法律修正案獲得通過，以杜絕虐待兒童現象。旨在早期發現虐待的警方加強應對預計也將在法律中作出規定。



警察廳稱，全國警方2018年查處的1380起案件中，“身體虐待”為1095起，占到約8成；其次為“性虐待”226起；“放棄育兒等家長懈怠及拒絕”有24起。向兒童諮詢所通報的案件中，數量最多的“（謾駡等）心理虐待”查處數量為35起。



另一方面，1380起中造成死亡的案件比上年減少15起至35起。除強迫孩子一起自殺和分娩後不久之外的21起案件從犯罪種類來看，殺人為11起，傷害致死為5起，保護責任人遺棄致死為4起，逮捕或監禁致死為1起。



查處人數為1419人（增加20.7%），與受害者的關係中“親生父親”最多，達到622人；“親生母親”352人；“養父或繼父”266人；“事實婚姻（男）”為127人。



接到有關虐待的110電話中，因被判斷有生命危險等緊急性高或在夜間等時段兒童諮詢所無法立即應對而由警方臨時保護的兒童共有4571人。



政府推進制定的加強應對的措施中規定，為了在兒童諮詢所部署警員及原警察將擴充支援，並開展兒童諮詢所和警方的聯合培訓。