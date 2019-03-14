綠委劉世芳談高雄自經區　擔心MIT變MIC

綠委劉世芳。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月14日電（記者 高易伸）對於民進黨否決中國國民黨高雄市長韓國瑜拋出設置自由經濟示範區的提議，民進黨菊系大將、“立法委員”劉世芳今日出席“立法院”經濟委員會南下考察活動時接受中評社訪問表示，我們並不反對高雄設置自由經濟示範區，但十年前跟十年後，台灣碰到的困難不一，我們非常擔心MIT會變成MIC，屆時貨品外銷將會衝擊台灣自身利益。



劉世芳表示，藍綠可以攜手拚經濟，但十年前自經區的概念是“台灣接單、大陸生產”，當時貨品出去是不是Made in China？中國現在反過來透過Made in Taiwan出去的話，就會衝擊台灣很多產業，包括現在所在的鋼鐵業（中鋼）。這在十年前的自經區是沒這顧慮，所以我們要防範這個。



劉世芳還說，如果再加上自經區進來的原料或半原料皆來自於中國，就會落入對岸所說的“南南經濟大灣區”，高雄勢必被納入大陸深圳、香港、澳門的經濟區內，這樣對我們反而不好。



劉世芳說，如果這個自經區是對全亞洲或全世界開放，不管製造業或金融業開放她都沒意見，我們可以幫忙推動。但韓國瑜市長對自經區的版本是什麼，必須要讓我們知道，現在我們還看不到韓的版本。而國民黨對自經區的版本跟韓的版本有沒有一樣？