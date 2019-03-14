高雄與溫州簽農產品採購協議　拓展鳳梨銷陸

溫州市果品流通行業協會、永泉國際企業及大樹區農會三方今日簽訂“溫台農產品採購合作協議”，高雄市農業局局長吳芳銘樂當見證人。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄3月14日電（記者 高易伸）為了推動高雄農產品開拓溫州銷售市場，14日由溫州市果品流通行業協會、永泉國際企業及大樹區農會三方共同簽訂“溫台農產品採購合作協議”，高雄市農業局局長吳芳銘當見證人。



吳芳銘說，鳳梨是高雄外銷大陸的農產品主力，以金鑽鳳梨為大宗，農業局除了持續拓展外銷通路外，也輔導收購加工，做為待用原料。今年並規畫舉辦鳳荔文化觀光季，搭配一日農夫結合鳳梨文化產業活化農村，多角化行銷鳳梨。這次的溫州採線是一個很好的開始，逐步擴大大陸市場通路是個重大的里程碑，對高雄農產品的流通有莫大的助益。



“溫州市產業對接團”14日參訪大樹區鳳梨產銷班並觀摩大樹鳳梨集貨、包裝等外銷情形，且經現場試吃，對香甜帶酸多汁的金鑽鳳梨印象深刻，對高雄農產品的品質精良表示滿意。



該對接團至大樹龍目社區參訪，由高雄市大樹區龍目社區發展協會理事長介紹該區發展現況，社區並可針對國際及島內遊客對農村體驗需求的不同，量身訂做一日農夫旅遊體驗，飽覽高雄農村的美好。



吳芳銘說，鳳梨往年在4、5月才盛產，但今年因暖冬緣故，產期提前到3月初，已洽妥大樹農會、農協、相關合作社、貿易公司合作，出貨高雄大樹鳳梨前往各大城市。