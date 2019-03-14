俄美將討論月球和金星聯合研究事宜

中評社香港3月14日電／俄羅斯科學院院長謝爾蓋耶夫在結束與美國國家航空航天局（NASA）專家會晤後向記者表示，俄美專家達成協議，計劃於2019年10月和2020年春季在莫斯科會談，磋商金星研究和月球研究兩個聯合項目相關問題。



衛星新聞消息，本次會晤是在俄羅斯科學院專家訪美過程中進行的。俄科學院此前與美國國家科學院簽署了合作協議。



謝爾蓋耶夫指出："我們確定了意向，並計劃近期就月球項目和繼續執行金星任務問題組織兩次會晤，這將是兩次大腦風暴。"



謝爾蓋耶夫解釋說，對月球項目進行協調的必要性在於，執行這麼遙遠的任務總是會出現運輸替代方案的問題。他強調說："這是我們重視聯合項目的主導動因之一。"謝爾蓋耶夫稱，雙方成功達成了"月球-26"號軌道探測器合作協議，美國負責在其上配裝一種能夠掃描月表的儀器。



俄國家航天集團總裁羅戈津曾表示，2021年計劃向月球派遣"月球-25"著陸站；2023年發射"月球-26"軌道探測器；2024年"月球-27"著陸站就位。"月球-25"著陸站將在月球南極尋找水冰，測試月球軟著陸系統。"月球-26"號將繪制月球地圖和月表遠程研究。"月球-27"號將在南極提取月壤樣本並對其進行研究。2027年計劃發射"月球-28"著陸站，把月球南極低溫土壤樣本送回地球；2028年發射"月球-29"著陸站及其攜載的月球車。



雙方也討論了在金星研究項目實施領域共同努力的問題。謝爾蓋耶夫指出，俄羅斯估算該項目將耗資80萬美元。他說，NASA計劃將金星研究項目經費提高至10億美元，期限約至2030年之前。



謝爾蓋耶夫補充說："這將是一次聯合任務。很明顯，運載任務將由俄羅斯執行，降落平台也是俄羅斯製品，而環繞金星的衛星則是美國產品。"



謝爾蓋耶夫指出："降落平台將生存足夠長的時間，我們上一次的測試時長約為10-12小時，這對金星的極端環境來說已經很久了。但同時還將向金星表面投放足夠多的長效儀器、探測器，它們將在那裡運行約兩個月。"



"金星-D"任務原計劃於2026年使用"安加拉"火箭發射升空。