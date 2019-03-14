大陸學者：蔡當局“兩岸牌”效果有限

中評社北京3月14日電／近日，蔡英文當局召開會議，提出所謂的反制“一國兩制”台灣方案的“指導綱領”。大陸台灣問題專家紛紛表示，這暴露出蔡英文兩岸政策出現實質性調整，未來島內選舉中蔡當局的“兩岸牌”效果有限，凸顯其無計可施，無路可走的現狀。



選舉操作，火中取栗



繼習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話兩個多月之後，蔡英文當局針對“一國兩制”台灣方案拋出系統性回應。



全國台灣研究會副秘書長嚴峻分析，多年來“一國兩制”在台灣島內被污名化，蔡英文當局想通過攻擊“一國兩制”來博取一些民眾的支持。尤其執政快三年的蔡英文當局，經濟、社會改革難以挽回民心，如今拉抬兩岸對抗，走所謂的“仇中”、“恐中”的老路，完全是一種選舉的操作。



華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任、全國台灣研究會前副會長兼秘書長周志懷認為，蔡英文再次打出“仇中”、“恐中”牌，反映了她執政的無力感，連任的危機感，總書記講話入島效應的恐懼感，和對民間交流、城市交流主導權的被剝奪感，凸顯了蔡英文當局無牌可打，無計可施，無路可走的現狀。



兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任、廈門大學台灣研究院政治所教授劉國深指出，蔡英文之所以在“一國兩制”台灣方案上大作文章，是因為台灣社會長期醜化“一國兩制”，民眾誤解極深，蔡英文認為可以繼續恐嚇台灣人民，轉移執政不力困境，火中取栗。



借口“維持現狀” 實質改變現狀



在兩岸關係發展形勢更為複雜嚴峻的當下，蔡英文在講話中再次打出了“維持現狀”、所謂的“民主”等口號。周志懷說，儘管蔡英文口頭上表示要“維持現狀”，實際上反映了她要繼續打破兩岸的現狀，升高兩岸對立對抗，更預示著蔡英文大陸政策出現實質性調整，這也使得今後兩岸關係恐怕更加尖銳對立。



嚴峻表示，所謂“維持現狀”不過是想煽動政治民粹，把責任推給大陸，謀求傳統支持者的支持。而從民進黨“九合一”選舉的慘敗可以看出，民進黨非但沒有吸取教訓，拼命挑動政治議題，根本沒看到台灣民意的走向。



劉國深認為，兩岸關係存在結構性矛盾，在一個國家只能有一個合法政府代表的國際規則下，台灣當局陷入既無力統一大陸，又不願“被大陸統一”的困境。公開反制“一國兩制”台灣方案，炒作“維持現狀”，宣揚所謂的“民主”，顯示出台當局沒有信心與大陸共議統一。

