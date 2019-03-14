聯合早報：波音和美當局須坦誠面對危機

波音737MAX客機。(資料相) 中評社香港3月14日電／兩架波音737MAX8客機在五個月內相繼墜毀，為安全起見，新加坡民航局宣布從前天下午2時起，暫停737MAX所有型號客機在新加坡機場起降。



新加坡聯合早報今天發表社論說，民航局（CAAS）是首個採取限制措施的國家民航機構，受影響的包括新加坡航空公司旗下的勝安航空、中國南方航空、印度尼西亞的嘉魯達航空、山東航空和泰國獅航。民航局的這個前所未有的反應行動受到國際的關注，澳大利亞、馬來西亞、阿曼、法國、德國、英國和香港也相繼宣布同樣的起降禁令。歐盟甚至禁止737MAX8進入其領空。



去年10月29日，印尼獅航的同型客機在飛離雅加達時發生墜機事件，189人身亡。本月10日又發生埃塞俄比亞墜機事件，死亡157人。印尼的飛安有過不良記錄，印尼民航客機甚至曾經受到西方國家機場的抵制，也許正因為如此，獅航的出事可能讓人先入為主地以為是飛安問題。但五個月內再次發生同類墜機事件，不得不引起各國擁有同型飛機的民航公司的不安。中國和印尼在三天前採取果斷行動，暫停國內航空公司使用737MAX8，多家航空公司較後也紛紛宣布停飛這款飛機。



任何民航意外事故的發生，都必須經過詳細和深入的調查過程，美國聯邦航空管理局（FAA）卻在周一發布了波音737MAX8機型客機仍然“適航”的通知，僅要求波音最遲4月執行軟件和系統更新；波音隨即宣布將在數周內升級軟件。美航管局和波音的第一時間反應，無法給國際民航界帶來任何令人放心的信息。既然“適飛”，為何還須要“執行軟件和系統更新”？