美國禁飛737MAX波音仍嘴硬　

中評社北京3月14日電／當地時間3月13日下午，美國總統特朗普宣布，停飛所有波音737 MAX系列飛機，美國的航空公司停止用波音737 MAX客機執行商業飛行，其他國家的波音737 MAX飛機也不能夠飛經美國空域。



隨後，美國波音公司發表聲明稱，支持暫時停飛波音737 MAX的行動，但仍舊對737 MAX的安全性充滿信心。這是波音公司自埃塞航空客機失事後發表的第4份聲明，態度一如既往地強硬。



5個月內兩度發生大型空難 61國宣布禁飛波音737－8



當地時間3月10日上午，埃塞俄比亞航空公司一架波音737－8客機在飛往肯尼亞途中墜毀，機上157人全部罹難。



目前，飛機失事原因尚不明確。據英國廣播公司報道，當天的能見度良好，航空數據追蹤平台Flightradar24稱，飛機在“起飛後垂直速度不穩定”。埃塞航空表示，執飛的機長有著超過8000小時的良好飛行記錄，而且飛行員曾向地面報告遭遇飛行控制問題，並要求返航。



據了解，737 MAX系列客機是波音公司在波音737基礎上重新設計的，目前已交付運營的有737－8和737－9兩個型號。此次埃塞俄比亞航空公司客機墜毀，是繼去年10月29日印度尼西亞獅子航空公司空難後，波音737－8客機的第二起空難。



事發後，印度尼西亞國家運輸安全委員會曾表示，獅航失事航班的一個傳感器收到一個“錯誤輸入”，該傳感器設計用於提醒飛行員飛機是否有失速的風險。儘管飛行員努力糾正，但反失速系統反覆迫使飛機機頭朝下。



民航業內人士林智傑表示，兩次空難均是新交付的737－8客機，且均為起飛階段，有一定相似性。



《航空知識》主編王亞男也說，有分析稱，這次事故與去年印尼獅航空難的原因可能一樣，都是因迎角傳感器故障導致飛機進入無法拉高補充狀態。如果這個結論被證實，很可能成為波音技術發展史上一次史無前例的問題。