IBM提出量子計算機性能指標“量子體積”

中評社北京3月14日電／美國國際商用機器公司（IBM）日前提出一個專門表示量子計算機性能的新指標——“量子體積”，並指出該公司開發的量子計算設備的“量子體積”增長規律類似摩爾定律。



IBM在官方網站上發文對“量子體積”概念進行了解釋。文章說，量子體積是一個衡量量子計算機性能的專用指標，其影響因素包括量子比特數、測量誤差、設備交叉通信及設備連接、電路軟件編譯效率等。量子體積越大，量子計算機性能就越強大，能解決的實際問題就越多。



IBM日前在美國波士頓舉行的美國物理學會會議上宣布了這一概念。IBM今年年初發布的“IBM Q系統1”量子計算機的量子體積達到16，實現了“迄今最高的量子體積”。



這篇由IBM研究人員傑伊·甘貝塔和薩拉·謝爾登撰寫的文章還說，自2017年發布量子體積為4的設備“IBM Q 5 Tenerife”以來，IBM開發的量子計算設備的量子體積每年翻一番，這一增長規律與摩爾定律類似。



芯片行業遵循已久的摩爾定律認為，當價格不變時，集成電路上可容納的元器件的數目，每隔18至24個月會增加一倍，性能也隨之提升一倍。



“為了在本世紀20年代實現‘量子優勢’，我們需要每年將‘量子體積’至少增加一倍。”IBM的文章寫道。“量子優勢”是指量子計算機的性能超越傳統計算機。



近年來，谷歌、微軟、英特爾等科技企業加快在量子計算領域的布局。提出“量子體積”概念以及“量子優勢”的構想，被業界看作是IBM在量子計算領域的競爭戰略。



（來源：新華網）