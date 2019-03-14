韓國瑜證實海霸王集團標85大樓前幾度拜訪

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）錢真的進來了！中國國民黨籍高雄市長韓國瑜在上任後積極拚觀光，這股拚勁果然影響企業投資高雄意願，今天高雄85大樓舉辦第3拍法拍，由海霸王集團以54億(新台幣)標下。韓國瑜樂見高雄子弟事業有成回到高雄投資，並承諾市府會從旁協助企業需要協助的事項。



韓國瑜下午受訪表示，最近曾跟海霸王集團見過兩次面，約兩個月前跟董事長夫人見過一次，半個月前董事長帶著公子到市府拜訪，海霸王集團傳遞很清楚的訊息，他們是高雄子弟，人在異鄉發展得非常好，但是看到高雄市政府一直衝經濟，心裡很感動，所以願意回到高雄，先在前鎮地區投資80億元成立魚貨物流，今天又出54億元標下85大樓，要作為將來發展的基地，包含旅館業等等。



韓國瑜說，高雄的子弟在外鄉經濟有成後願意回到高雄投資，非常開心，他也承諾海霸王，市府態度非常明確，會做企業家的好朋友，需要協助就會從旁協助，市政府就是把他們需要幫忙的全部打點好、處理好，企業家自然會去衝刺。



矗立於高雄港邊的高雄85大樓，是高雄重要的地標，樓高347.5公尺，加上天線共高378公尺，完工於1997年。原本預期完工後吸引龐大人潮，但主題樂園發生意外事件停擺，百貨部門也結束營業，大樓的主要業主東帝士集團又爆發財務危機，最後落入法拍市場的命運，目前37樓至80樓為君鴻國際酒店。



根據法院公告，今日進行三拍的85大樓部分樓層，多作為觀光旅館之用，其中包括經營中的君鴻國際酒店，三拍底價約54.4億元，較一拍底價85億元，大降超過30億元，而得標人凱德唐，據查代表人即為海霸王集團第二代莊自立。



海霸王總經理李日順也向媒體指出，投標確實受到韓國瑜市長感召，因此才會加碼投資高雄，未來將引入公司旗下品牌進入85大樓。